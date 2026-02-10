Cashflow-Strategie: Regelmäßige Erträge an der Börse - Kostenloses Webinar heute um 19:00 Uhr

Du bist auf der Suche nach regelmäßigem Einkommen? Dann bist Du bei diesem Webinar von Emil Jusifov (der Cashflow Profi) genau richtig!

Emil zeigt Dir, wie Du durch den gezielten Einsatz von Aktien und Optionen die Rendite Deines Portfolios nachhaltig steigern kannst – und gleichzeitig für einen stetigen Einkommensstrom im Depot sorgst.

Dienstag, 10.02.26, 19:00 Uhr

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.