DAX® - Ausbruchsversuch nach Norden

Die freundliche Tendenz vom vergangenen Freitag konnte der DAX® gestern nahtlos fortsetzen. Das Aktienbarometer nahm damit Kurs auf die runde 25.000er-Marke. Zur Erinnerung: Die letzten drei Wochenhochs lagen allesamt bei gut 25.000 Punkten und harmonieren bestens mit der Abwärtskurslücke von Januar (25.099/25.199 Punkte). Ein Hineinlaufen in das beschriebene Gap würde für den Abschluss einer kurzfristigen Bodenbildung sorgen (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die Höhe dieser Formation ein Anschlusspotenzial von 800 Punkten bereit. Mit anderen Worten: Ein erfolgreicher Ausbruch würde perspektivisch sogar auf neue Rekordstände oberhalb des bisher bestehenden Allzeithochs bei 25.508 Punkten hoffen lassen. Auch aus den USA kommen eine Reihe von mutmachenden Signalen ( siehe Analyse unten ). Auf der Unterseite ist der DAX® dagegen durch die alte Ausbruchszone bei 24.700/24.600 Punkten sowie durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.504 Punkten) nach unten abgesichert. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es vor allem, den angeführten Durchschnitt nicht mehr zu unterschreiten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

