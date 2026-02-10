DAX® - Ausbruchsversuch nach Norden
HSBC · Uhr
Ausbruchsversuch nach Norden
Die freundliche Tendenz vom vergangenen Freitag konnte der DAX® gestern nahtlos fortsetzen. Das Aktienbarometer nahm damit Kurs auf die runde 25.000er-Marke. Zur Erinnerung: Die letzten drei Wochenhochs lagen allesamt bei gut 25.000 Punkten und harmonieren bestens mit der Abwärtskurslücke von Januar (25.099/25.199 Punkte). Ein Hineinlaufen in das beschriebene Gap würde für den Abschluss einer kurzfristigen Bodenbildung sorgen (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die Höhe dieser Formation ein Anschlusspotenzial von 800 Punkten bereit. Mit anderen Worten: Ein erfolgreicher Ausbruch würde perspektivisch sogar auf neue Rekordstände oberhalb des bisher bestehenden Allzeithochs bei 25.508 Punkten hoffen lassen. Auch aus den USA kommen eine Reihe von mutmachenden Signalen (siehe Analyse unten). Auf der Unterseite ist der DAX® dagegen durch die alte Ausbruchszone bei 24.700/24.600 Punkten sowie durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.504 Punkten) nach unten abgesichert. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es vor allem, den angeführten Durchschnitt nicht mehr zu unterschreiten.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Die freundliche Tendenz vom vergangenen Freitag konnte der DAX® gestern nahtlos fortsetzen. Das Aktienbarometer nahm damit Kurs auf die runde 25.000er-Marke. Zur Erinnerung: Die letzten drei Wochenhochs lagen allesamt bei gut 25.000 Punkten und harmonieren bestens mit der Abwärtskurslücke von Januar (25.099/25.199 Punkte). Ein Hineinlaufen in das beschriebene Gap würde für den Abschluss einer kurzfristigen Bodenbildung sorgen (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die Höhe dieser Formation ein Anschlusspotenzial von 800 Punkten bereit. Mit anderen Worten: Ein erfolgreicher Ausbruch würde perspektivisch sogar auf neue Rekordstände oberhalb des bisher bestehenden Allzeithochs bei 25.508 Punkten hoffen lassen. Auch aus den USA kommen eine Reihe von mutmachenden Signalen (siehe Analyse unten). Auf der Unterseite ist der DAX® dagegen durch die alte Ausbruchszone bei 24.700/24.600 Punkten sowie durch die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.504 Punkten) nach unten abgesichert. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es vor allem, den angeführten Durchschnitt nicht mehr zu unterschreiten.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis