DAX - Gap bei 25.200 Punkten zum Greifen nah
ING Markets · Uhr
Hier Morning Mail abonnieren
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 09.02.2026Dax wieder über 25.000 Punkten - Goldpreis erreicht erneut 5.000-Dollar-Markegestern, 17:58 Uhr · onvista
Dax Tagesrückblick 06.02.2026Dax erholt sich zum Wochenausklang - Siemens Energy an Indexspitze06. Feb. · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis