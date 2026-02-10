Vorbörse 10.02.2026

Dax ringt mit 25.000er-Marke

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax dürfte am Dienstag erst einmal weiter Mühe mit der Charthürde um die Marke von 25.000 Punkten haben. Um acht Uhr signalisierte der X-Dax den Dax bei 24.982. Punkten Am Montagabend war der Dax, getragen von weiter starken US-Indizes, bis auf 25.016 Punkte gestiegen. Das eine Woche alte, nächste Zwischenhoch liegt knapp unter 25.100 Punkten. 

Nach dem europäischen Handelsende ging den US-Indizes etwas der Schwung aus. Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 hielt sich aber letztlich über der zurückeroberten 100-Tage-Linie - einem Gradmesser für den längerfristigen Trend. Der marktbreite S&P 500 ist in Lauerstellung, seinen Rekord von Ende Januar zu toppen. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch könnten die Anleger aber zunächst eine kleine Warteschleife fliegen.

Nasdaq im Plus - Dow unverändert

Nach seinem Rekordhoch über 50.000 Punkten am Freitag hat sich der Dow Jones Industrial zum Wochenstart über der runden Marke behauptet. 

Davor hatten es Technologiewerte tendenziell schwerer als Standardwerte, Anleger schichteten vor allem aus Sorge vor zu hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) in traditionellere Werte um.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones50.136+ 0,04 Prozent
S&P 5006.965+ 0,47 Prozent
Nasdaq 25.268+ 0,77 Prozent

Asien verzeichnet Gewinne

Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Deutlich nach oben ging es in Japan, wo bereits am Vortag der Wahlsieg der Liberaldemokraten kräftigen Rückenwind beschwert hatte. Anleger setzen auf darauf, dass die Regierung der Wirtschaft des Landes mit viel Geld unter die Arme greift.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22557.650+ 2,3 Prozent
Hang Seng27.156+ 0,5 Prozent
CSI 3004.724+ 0,1  Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future128,44+ 0,09 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,83- 0,008 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,19- 0,008 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1907- 0,06  Prozent
Dollar in Yen155,34- 0,34 Prozent
Euro in Yen184,97- 0,41 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent68,89 USD- 0,15 USD
WTI64,16 USD- 0,21 USD

Umstufungen von Aktien:

- BERENBERG SENKT EON AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 18,10 (17,70) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SIXT-STÄMME AUF 83 (90) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SIXT-VORZÜGE AUF 58 (63) EUR - 'HOLD'

- CITIGROUP SENKT NORDEX AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 37 (30) EUR

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 59 (60) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 150 (155) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT AIXTRON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 27 (18,20) EUR

- UBS SENKT IONOS AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 28 (40) EUR

- WDH/METZLER SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 125 (158) EUR - 'HOLD'

- WDH/UBS SENKT 1&1 AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 27,60 (27,90) EUR

- WDH/UBS SENKT ZIEL FÜR UNITED INTERNET AUF 31,80 (35,10) EUR - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FEDEX AUF 450 (360) USD - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 88,90 (79) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS NIMMT BIG YELLOW GROUP MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 1200 PENCE

- BARCLAYS SENKT SAFESTORE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 870 (740) PENCE

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 145 (140) EUR - 'BUY'

- BERENBERG STARTET CICOR TECHNOLOGIES MIT 'BUY' - ZIEL 180 CHF

- CITIGROUP NIMMT GLENCORE MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 600 PENCE

- CITIGROUP NIMMT RIO TINTO MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 7000 PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 29 (26) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN STARTET DRAX GROUP MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 947 PENCE

- GOLDMAN STARTET LONDONMETRIC PROPERTY MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 210 PENCE

- ING SENKT AB INBEV AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 66,20 EUR

- MORGAN STANLEY HEBT UNICREDIT AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL-WEIGHT)

- MORGAN STANLEY HEBT UNICREDIT-ZIEL AUF 95,50 (82,60) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 6900 (5800) PENCE - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

06:30 JPN: Mazda Motor, Q3-zahlen

06:45 AUT: AMS Osram AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (und Hauptversammlung 11.00 Uhr)

07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen und Capital Markets Day (11.55 Uhr)

07:30 DEU: Talanx, vorläufige Jahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Jahreszahlen

08:00 GBR: Barclays, Jahreszahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Jahreszahlen

08:00 JPN: Honda Motor, Q3-zahlen

11:00 OLG: Verkündungstermin im Streit zwischen Aldi Süd und Tchibo

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q4-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen 

13:00 ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q4-Zahlen

14:00 USA: Lyft, Q4-Zahlen

18:00 FRA: Kering, Jahreszahlen

22:00 USA: American International Group, Q4-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

USA: Hasbro, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

00:50 JPN: Geldmenge M2 1/26

00:50 JPN: Geldmenge M3 1/26

07:00 FIN: Industrieproduktion 12/25

08:00 DNK: Verbraucherpreise 1/26

08:00 NOR: Verbraucherpreise 1/26

09:00 AUS: Industrieproduktion 12/25

11:00 GRC: Industrieproduktion 12/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 12/25

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/25

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 12/25

16:00 USA: Lagerbestände 11/25

Redaktion onvista/dpa-AFX

