Dieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktie
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Bei der Aktie der Deutschen Telekom bildet sich derzeit ein sehr interessantes Chartbild heraus. Was es damit auf sich hat und wo die nächsten Kursziele liegen.
Logo Telekom · Quelle: nitpicker/Shutterstock.com
Spannende Lage bei der T-Aktie: Eine positiv zu interpretierende Chartformation verändert das charttechnische Gesamtbild deutlich. Die übergeordnete Trendstruktur verbessert sich, während wichtige Widerstände fallen. Wieso der Ausbruch relevnat
Weiterlesen mit onvista Plus
onvista Plus: Damit deine Strategie sitzt
Trends früher erkennen, Chancen am Markt gezielt nutzen: Jetzt Zugang zu Profi-Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Alle Plus-Artikel im Web & App
- Trading- und Investmentideen von Experten
- onvista Börsendienst "Chartzeit" von Martin Goersch
- Jederzeit online kündbar
- Erster Monat nur 0,99€ (Neukundenangebot)
Nur 0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
Das könnte dich auch interessieren
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Börse am Morgen 10.02.2026Dax wieder unter 25.000-Punkte-Marke - Tui-Aktie gibt nachheute, 09:54 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis