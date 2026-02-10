EQS-AFR: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.02.2026 / 09:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://dmgmori.com/ag-de-2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://dmgmori.com/ag-en-2025

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://dmgmori.com/gb-de-2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://dmgmori.com/gb-en-2025

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://dmgmori.com/q2-de-2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://dmgmori.com/q2-en-2026

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
Gildemeisterstraße 60
33689 Bielefeld
Deutschland
Internet:www.dmgmori.com
