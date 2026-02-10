EQS-AFR: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
10.02.2026 / 09:59 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://dmgmori.com/ag-de-2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://dmgmori.com/ag-en-2025
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://dmgmori.com/gb-de-2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
https://dmgmori.com/gb-en-2025
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort:
https://dmgmori.com/q2-de-2026
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort:
https://dmgmori.com/q2-en-2026
10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
|Gildemeisterstraße 60
|33689 Bielefeld
|Deutschland
|Internet:
|www.dmgmori.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2274018 10.02.2026 CET/CEST
