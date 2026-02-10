EQS-AFR: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



10.02.2026 / 09:59 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://dmgmori.com/ag-de-2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://dmgmori.com/ag-en-2025

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://dmgmori.com/gb-de-2025

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://dmgmori.com/gb-en-2025

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://dmgmori.com/q2-de-2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026

Ort:

https://dmgmori.com/q2-en-2026

10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT Gildemeisterstraße 60 33689 Bielefeld Deutschland Internet: www.dmgmori.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2274018 10.02.2026 CET/CEST