EQS-AFR: GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GESCO SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



10.02.2026 / 14:30 CET/CEST

Hiermit gibt die GESCO SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026

Ort:

https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026

Ort:

https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports

