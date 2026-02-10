EQS-AFR: GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GESCO SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.02.2026 / 14:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die GESCO SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026

Ort:

https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 15.04.2026

Ort:

https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026

Ort:

https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:GESCO SE
Johannisberg 7
42103 Wuppertal
Deutschland
Internet:www.gesco.de
Gesco

