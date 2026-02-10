EQS-AFR: GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GESCO SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

10.02.2026 / 14:30 CET/CEST

Hiermit gibt die GESCO SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:

https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort:

https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026

Ort:

https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports

Sprache: Deutsch Unternehmen: GESCO SE Johannisberg 7 42103 Wuppertal Deutschland Internet: www.gesco.de

