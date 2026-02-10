EQS-AFR: GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: GESCO SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
GESCO SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
10.02.2026 / 14:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die GESCO SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort:
https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort:
https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort:
https://gesco.de/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2026
Ort:
https://gesco.de/en/investor-relations/financial-reports
10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GESCO SE
|Johannisberg 7
|42103 Wuppertal
|Deutschland
|Internet:
|www.gesco.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2274238 10.02.2026 CET/CEST