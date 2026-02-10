EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SAF-HOLLAND SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SAF-HOLLAND SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.02.2026 / 13:24 CET/CEST
Hiermit gibt die SAF-HOLLAND SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Internet:www.safholland.com
SAF-HOLLAND

