EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
10.02.2026 / 08:52 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die thyssenkrupp AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026
Ort:
https://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/berichterstattung-und-publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026
Ort:
https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/reporting-and-publications
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|thyssenkrupp AG
|thyssenkrupp Allee 1
|45143 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.thyssenkrupp.com
