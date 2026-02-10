EQS-AFR: thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

thyssenkrupp AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
thyssenkrupp AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

10.02.2026 / 08:52 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die thyssenkrupp AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026

Ort:

https://www.thyssenkrupp.com/de/investoren/berichterstattung-und-publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026

Ort:

https://www.thyssenkrupp.com/en/investors/reporting-and-publications

Sprache:Deutsch
Unternehmen:thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
Deutschland
Internet:www.thyssenkrupp.com

Weitere Informationen im Internet unter Investor Relations Further information can be found on our website under Investor Relations

Thyssenkrupp

