EQS-AFR: United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

10.02.2026 / 09:40 CET/CEST
Hiermit gibt die United Internet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html

Sprache:Deutsch
Unternehmen:United Internet AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Internet:www.united-internet.de
INTERNET
UNITED INC.
United Internet

