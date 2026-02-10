EQS-AFR: United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Internet AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
10.02.2026 / 09:40 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die United Internet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort:
http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Internet AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.united-internet.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2274006 10.02.2026 CET/CEST
