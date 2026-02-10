EQS-AFR: United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Internet AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



10.02.2026 / 09:40 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die United Internet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html

Unternehmen: United Internet AG Elgendorfer Straße 57 56410 Montabaur Deutschland Internet: www.united-internet.de

