EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 – Tranche Nr. 3 – Zwischenmeldung Nr. 10
Im Zeitraum vom 02. Februar 2026 bis zum 06. Februar 2026 wurden insgesamt 389.257 Aktien im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 02. Dezember 2025 bekannt gemacht wurde.
Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:
|Datum
|Handelsplatz
|Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)
|Gewichteter
Durchschnittskurs (€)
|Aggregiertes Volumen (€)
|02.02.2026
|Xetra
|77.655
|53,6566
|4.166.703,27
|03.02.2026
|Xetra
|77.015
|54,1014
|4.166.619,32
|04.02.2026
|Xetra
|76.304
|54,3359
|4.146.046,51
|05.02.2026
|Xetra
|79.523
|52,3962
|4.166.703,01
|06.02.2026
|Xetra
|78.760
|52,9031
|4.166.648,16
Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der dritten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 03. Dezember 2025 bis einschließlich 06. Februar 2026 erworben wurden, beträgt 3.744.006 Stück.
RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand
