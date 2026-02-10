EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
10.02.2026 / 18:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|AOB Invest GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Andreas F.J.
|Nachname(n):
|Obereder
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ATOSS Software SE
b) LEI
|529900Q9G9280ADNOA39
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005104400
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|86,45 EUR
|1.426.425,00 EUR
|85,85 EUR
|214.625,00 EUR
|85,85 EUR
|214.625,00 EUR
|85,85 EUR
|214.625,00 EUR
|86,3 EUR
|17.864,10 EUR
|86,7 EUR
|10.664,10 EUR
|86,7 EUR
|16.733,10 EUR
|86,75 EUR
|11.104,00 EUR
|86,85 EUR
|18.151,65 EUR
|86,9 EUR
|17.553,80 EUR
|86,9 EUR
|3.389,10 EUR
|86,9 EUR
|10.601,80 EUR
|86,9 EUR
|17.988,30 EUR
|86,9 EUR
|16.163,40 EUR
|87 EUR
|9.396,00 EUR
|87 EUR
|22.446,00 EUR
|87 EUR
|81.084,00 EUR
|87 EUR
|18.357,00 EUR
|87 EUR
|4.611,00 EUR
|87 EUR
|17.661,00 EUR
|87 EUR
|4.611,00 EUR
|86,5 EUR
|18.251,50 EUR
|86,6 EUR
|18.532,40 EUR
|86,6 EUR
|692,80 EUR
|86,85 EUR
|19.020,15 EUR
|87,05 EUR
|116.821,10 EUR
|87,25 EUR
|17.362,75 EUR
|87,35 EUR
|4.629,55 EUR
|87,35 EUR
|10.656,70 EUR
|87,05 EUR
|7.747,45 EUR
|87,05 EUR
|10.794,20 EUR
|87,05 EUR
|25.505,65 EUR
|87,35 EUR
|10.132,60 EUR
|86,85 EUR
|73.561,95 EUR
|86,8 EUR
|12.325,60 EUR
|86,8 EUR
|16.405,20 EUR
|86,5 EUR
|3.373,50 EUR
|86,5 EUR
|4.584,50 EUR
|86,5 EUR
|6.055,00 EUR
|86,5 EUR
|4.584,50 EUR
|86,5 EUR
|3.287,00 EUR
|86,5 EUR
|4.584,50 EUR
|86,75 EUR
|111.734,00 EUR
|86,75 EUR
|37.909,75 EUR
|86,75 EUR
|24.290,00 EUR
|86,75 EUR
|292.174,00 EUR
|86,75 EUR
|178.705,00 EUR
|87,25 EUR
|17.537,25 EUR
|86,9 EUR
|8.690,00 EUR
|87,1 EUR
|3.222,70 EUR
|87,1 EUR
|4.616,30 EUR
|87,1 EUR
|3.222,70 EUR
|87,1 EUR
|174,20 EUR
|87,25 EUR
|16.664,75 EUR
|87,3 EUR
|18.158,40 EUR
|87,3 EUR
|4.626,90 EUR
|87,4 EUR
|5.855,80 EUR
|87,4 EUR
|4.632,20 EUR
|87,4 EUR
|4.632,20 EUR
|87,4 EUR
|3.233,80 EUR
|87,4 EUR
|174,80 EUR
|87,55 EUR
|6.040,95 EUR
|87,55 EUR
|6.040,95 EUR
|87,55 EUR
|5.778,30 EUR
|87,55 EUR
|5.690,75 EUR
|87,45 EUR
|19.239,00 EUR
|87,55 EUR
|4.640,15 EUR
|87,55 EUR
|17.510,00 EUR
|87,6 EUR
|8.322,00 EUR
|87,6 EUR
|1.927,20 EUR
|87,35 EUR
|17.382,65 EUR
|87,35 EUR
|16.247,10 EUR
|87,65 EUR
|5.697,25 EUR
|87,65 EUR
|5.609,60 EUR
|87,6 EUR
|4.642,80 EUR
|87,6 EUR
|3.241,20 EUR
|87,7 EUR
|11.751,80 EUR
|87,7 EUR
|5.262,00 EUR
|87,7 EUR
|4.648,10 EUR
|87,7 EUR
|4.121,90 EUR
|87,7 EUR
|7.366,80 EUR
|87,7 EUR
|2.017,10 EUR
|87,8 EUR
|8.692,20 EUR
|87,8 EUR
|7.111,80 EUR
|87,8 EUR
|2.282,80 EUR
|87,8 EUR
|526,80 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|86,56 EUR
|3.679.633,98 EUR
e) Datum des Geschäfts
|05.02.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ATOSS Software SE
|Rosenheimer Str. 141 h
|81671 München
|Deutschland
|Internet:
|www.atoss.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
103158 10.02.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-PVR: SAP SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitunggestern, 16:29 Uhr · EQS Group
EQS-CMS: IONOS Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformationgestern, 09:47 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis