EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.02.2026 / 18:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas F.J.
Nachname(n): Obereder
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
86,45 EUR 1.426.425,00 EUR
85,85 EUR 214.625,00 EUR
85,85 EUR 214.625,00 EUR
85,85 EUR 214.625,00 EUR
86,3 EUR 17.864,10 EUR
86,7 EUR 10.664,10 EUR
86,7 EUR 16.733,10 EUR
86,75 EUR 11.104,00 EUR
86,85 EUR 18.151,65 EUR
86,9 EUR 17.553,80 EUR
86,9 EUR 3.389,10 EUR
86,9 EUR 10.601,80 EUR
86,9 EUR 17.988,30 EUR
86,9 EUR 16.163,40 EUR
87 EUR 9.396,00 EUR
87 EUR 22.446,00 EUR
87 EUR 81.084,00 EUR
87 EUR 18.357,00 EUR
87 EUR 4.611,00 EUR
87 EUR 17.661,00 EUR
87 EUR 4.611,00 EUR
86,5 EUR 18.251,50 EUR
86,6 EUR 18.532,40 EUR
86,6 EUR 692,80 EUR
86,85 EUR 19.020,15 EUR
87,05 EUR 116.821,10 EUR
87,25 EUR 17.362,75 EUR
87,35 EUR 4.629,55 EUR
87,35 EUR 10.656,70 EUR
87,05 EUR 7.747,45 EUR
87,05 EUR 10.794,20 EUR
87,05 EUR 25.505,65 EUR
87,35 EUR 10.132,60 EUR
86,85 EUR 73.561,95 EUR
86,8 EUR 12.325,60 EUR
86,8 EUR 16.405,20 EUR
86,5 EUR 3.373,50 EUR
86,5 EUR 4.584,50 EUR
86,5 EUR 6.055,00 EUR
86,5 EUR 4.584,50 EUR
86,5 EUR 3.287,00 EUR
86,5 EUR 4.584,50 EUR
86,75 EUR 111.734,00 EUR
86,75 EUR 37.909,75 EUR
86,75 EUR 24.290,00 EUR
86,75 EUR 292.174,00 EUR
86,75 EUR 178.705,00 EUR
87,25 EUR 17.537,25 EUR
86,9 EUR 8.690,00 EUR
87,1 EUR 3.222,70 EUR
87,1 EUR 4.616,30 EUR
87,1 EUR 3.222,70 EUR
87,1 EUR 174,20 EUR
87,25 EUR 16.664,75 EUR
87,3 EUR 18.158,40 EUR
87,3 EUR 4.626,90 EUR
87,4 EUR 5.855,80 EUR
87,4 EUR 4.632,20 EUR
87,4 EUR 4.632,20 EUR
87,4 EUR 3.233,80 EUR
87,4 EUR 174,80 EUR
87,55 EUR 6.040,95 EUR
87,55 EUR 6.040,95 EUR
87,55 EUR 5.778,30 EUR
87,55 EUR 5.690,75 EUR
87,45 EUR 19.239,00 EUR
87,55 EUR 4.640,15 EUR
87,55 EUR 17.510,00 EUR
87,6 EUR 8.322,00 EUR
87,6 EUR 1.927,20 EUR
87,35 EUR 17.382,65 EUR
87,35 EUR 16.247,10 EUR
87,65 EUR 5.697,25 EUR
87,65 EUR 5.609,60 EUR
87,6 EUR 4.642,80 EUR
87,6 EUR 3.241,20 EUR
87,7 EUR 11.751,80 EUR
87,7 EUR 5.262,00 EUR
87,7 EUR 4.648,10 EUR
87,7 EUR 4.121,90 EUR
87,7 EUR 7.366,80 EUR
87,7 EUR 2.017,10 EUR
87,8 EUR 8.692,20 EUR
87,8 EUR 7.111,80 EUR
87,8 EUR 2.282,80 EUR
87,8 EUR 526,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
86,56 EUR 3.679.633,98 EUR

e) Datum des Geschäfts
05.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103158  10.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
ATOSS Software

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktieheute, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News