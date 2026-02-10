EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.02.2026 / 18:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Andreas F.J.
Nachname(n): Obereder
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ATOSS Software SE

b) LEI
529900Q9G9280ADNOA39 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
85,000 EUR 2.295,00 EUR
85,000 EUR 4.335,00 EUR
84,900 EUR 2.292,30 EUR
85,050 EUR 80.372,25 EUR
85,050 EUR 5.613,30 EUR
85,050 EUR 9.015,30 EUR
85,100 EUR 5.616,60 EUR
84,900 EUR 1.782,90 EUR
85,250 EUR 8.525,00 EUR
86,000 EUR 2.494,00 EUR
86,000 EUR 946,00 EUR
86,000 EUR 4.558,00 EUR
86,000 EUR 4.558,00 EUR
86,000 EUR 4.558,00 EUR
86,100 EUR 4.563,30 EUR
86,300 EUR 431,50 EUR
86,300 EUR 1.467,10 EUR
86,250 EUR 4.571,25 EUR
86,250 EUR 8.021,25 EUR
86,200 EUR 7.585,60 EUR
85,900 EUR 1.889,80 EUR
86,200 EUR 689,60 EUR
86,100 EUR 4.477,20 EUR
85,800 EUR 1.887,60 EUR
85,850 EUR 3.519,85 EUR
85,850 EUR 3.777,40 EUR
85,700 EUR 1.799,70 EUR
85,700 EUR 2.742,40 EUR
85,600 EUR 2.054,40 EUR
85,500 EUR 684,00 EUR
85,700 EUR 3.085,20 EUR
85,600 EUR 1.883,20 EUR
85,700 EUR 1.799,70 EUR
85,600 EUR 55.468,80 EUR
85,500 EUR 1.795,50 EUR
85,300 EUR 4.776,80 EUR
85,300 EUR 4.862,10 EUR
85,000 EUR 10.370,00 EUR
85,050 EUR 8.079,75 EUR
85,000 EUR 10.625,00 EUR
84,900 EUR 1.952,70 EUR
85,050 EUR 7.909,65 EUR
85,000 EUR 7.735,00 EUR
85,000 EUR 10.115,00 EUR
85,000 EUR 9.775,00 EUR
85,000 EUR 1.615,00 EUR
85,000 EUR 1.785,00 EUR
85,000 EUR 3.230,00 EUR
85,000 EUR 2.380,00 EUR
84,700 EUR 2.117,50 EUR
84,750 EUR 84.750,00 EUR
84,700 EUR 2.795,10 EUR
84,600 EUR 2.284,20 EUR
84,700 EUR 2.456,30 EUR
84,700 EUR 1.948,10 EUR
84,800 EUR 6.275,20 EUR
84,800 EUR 5.512,00 EUR
84,800 EUR 2.120,00 EUR
85,000 EUR 15.215,00 EUR
85,100 EUR 2.127,50 EUR
85,150 EUR 15.923,05 EUR
85,150 EUR 4.512,95 EUR
85,150 EUR 14.986,40 EUR
85,000 EUR 2.210,00 EUR
85,100 EUR 4.510,30 EUR
85,100 EUR 4.510,30 EUR
85,050 EUR 7.909,65 EUR
85,050 EUR 15.734,25 EUR
85,200 EUR 1.789,20 EUR
85,200 EUR 852,00 EUR
85,200 EUR 8.094,00 EUR
85,250 EUR 7.672,50 EUR
85,200 EUR 3.237,60 EUR
85,200 EUR 7.327,20 EUR
85,100 EUR 1.787,10 EUR
85,150 EUR 9.281,35 EUR
85,050 EUR 4.507,65 EUR
85,050 EUR 4.677,75 EUR
85,000 EUR 3.315,00 EUR
85,000 EUR 2.720,00 EUR
85,300 EUR 4.606,20 EUR
85,450 EUR 7.519,60 EUR
85,450 EUR 8.203,20 EUR
85,500 EUR 4.531,50 EUR
85,500 EUR 1.966,50 EUR
85,500 EUR 8.721,00 EUR
85,500 EUR 8.208,00 EUR
85,450 EUR 5.212,45 EUR
85,500 EUR 1.026,00 EUR
85,450 EUR 2.990,75 EUR
85,600 EUR 2.482,40 EUR
85,600 EUR 428,00 EUR
85,650 EUR 3.083,40 EUR
85,650 EUR 85.650,00 EUR
85,650 EUR 15.759,60 EUR
85,650 EUR 8.736,30 EUR
85,650 EUR 8.136,75 EUR
85,500 EUR 2.736,00 EUR
85,600 EUR 3.509,60 EUR
85,600 EUR 3.509,60 EUR
85,600 EUR 684,80 EUR
85,650 EUR 12.162,30 EUR
85,700 EUR 2.656,70 EUR
85,600 EUR 1.626,40 EUR
85,650 EUR 6.766,35 EUR
85,650 EUR 14.646,15 EUR
85,600 EUR 2.653,60 EUR
85,600 EUR 2.824,80 EUR
85,700 EUR 7.798,70 EUR
85,700 EUR 3.685,10 EUR
85,100 EUR 2.893,40 EUR
85,300 EUR 6.653,40 EUR
85,300 EUR 6.141,60 EUR
85,550 EUR 3.593,10 EUR
85,650 EUR 8.308,05 EUR
85,650 EUR 3.511,65 EUR
85,700 EUR 4.542,10 EUR
85,700 EUR 4.542,10 EUR
85,700 EUR 7.198,80 EUR
85,700 EUR 4.456,40 EUR
85,700 EUR 7.798,70 EUR
85,700 EUR 7.884,40 EUR
85,900 EUR 773,10 EUR
85,900 EUR 2.405,20 EUR
85,900 EUR 859,00 EUR
85,900 EUR 2.061,60 EUR
85,900 EUR 1.803,90 EUR
85,900 EUR 14.431,20 EUR
85,950 EUR 1.719,00 EUR
86,000 EUR 172,00 EUR
86,000 EUR 1.118,00 EUR
85,900 EUR 16.750,50 EUR
85,900 EUR 7.129,70 EUR
85,900 EUR 6.957,90 EUR
86,000 EUR 774,00 EUR
85,900 EUR 3.092,40 EUR
85,900 EUR 3.607,80 EUR
85,900 EUR 8.160,50 EUR
85,750 EUR 1.800,75 EUR
85,750 EUR 8.403,50 EUR
85,750 EUR 3.001,25 EUR
86,100 EUR 774,90 EUR
86,100 EUR 430,50 EUR
86,050 EUR 7.916,60 EUR
86,050 EUR 7.572,40 EUR
85,900 EUR 85,90 EUR
86,150 EUR 5.255,15 EUR
86,100 EUR 2.755,20 EUR
86,150 EUR 4.565,95 EUR
86,300 EUR 1.812,30 EUR
86,150 EUR 7.150,45 EUR
86,150 EUR 3.273,70 EUR
86,150 EUR 175.487,55 EUR
86,300 EUR 172,60 EUR
86,300 EUR 8.543,70 EUR
86,700 EUR 3.988,20 EUR
86,800 EUR 2.604,00 EUR
86,700 EUR 1.040,40 EUR
86,750 EUR 3.296,50 EUR
86,800 EUR 6.683,60 EUR
86,900 EUR 2.954,60 EUR
86,900 EUR 1.129,70 EUR
87,000 EUR 1.914,00 EUR
87,100 EUR 2.525,90 EUR
87,000 EUR 7.395,00 EUR
87,000 EUR 3.567,00 EUR
86,800 EUR 1.041,60 EUR
86,800 EUR 10.068,80 EUR
86,800 EUR 2.083,20 EUR
86,800 EUR 173,60 EUR
86,900 EUR 782,10 EUR
86,900 EUR 1.216,60 EUR
86,900 EUR 6.343,70 EUR
86,900 EUR 2.172,50 EUR
86,900 EUR 4.605,70 EUR
86,900 EUR 4.605,70 EUR
86,900 EUR 4.605,70 EUR
87,000 EUR 2.175,00 EUR
86,900 EUR 7.212,70 EUR
86,950 EUR 1.912,90 EUR
86,950 EUR 9.042,80 EUR
86,900 EUR 3.910,50 EUR
86,700 EUR 3.294,60 EUR
86,700 EUR 1.300,50 EUR
86,750 EUR 3.470,00 EUR
86,650 EUR 17.156,70 EUR
86,500 EUR 7.612,00 EUR
86,500 EUR 10.120,50 EUR
86,450 EUR 2.852,85 EUR
86,450 EUR 2.852,85 EUR
86,350 EUR 3.367,65 EUR
86,300 EUR 2.416,40 EUR
86,300 EUR 1.121,90 EUR
86,300 EUR 1.898,60 EUR
86,200 EUR 9.999,20 EUR
86,200 EUR 284.718,60 EUR
86,200 EUR 6.637,40 EUR
86,200 EUR 4.482,40 EUR
86,300 EUR 6.904,00 EUR
86,300 EUR 2.847,90 EUR
86,300 EUR 4.573,90 EUR
86,300 EUR 4.573,90 EUR
86,300 EUR 4.573,90 EUR
86,200 EUR 11.206,00 EUR
86,200 EUR 1.724,00 EUR
86,200 EUR 9.395,80 EUR
86,200 EUR 11.378,40 EUR
86,200 EUR 10.947,40 EUR
86,200 EUR 9.137,20 EUR
86,200 EUR 4.568,60 EUR
86,200 EUR 10.947,40 EUR
86,250 EUR 14.921,25 EUR
86,250 EUR 8.021,25 EUR
86,300 EUR 5.523,20 EUR
86,400 EUR 86,40 EUR
86,400 EUR 777,60 EUR
86,400 EUR 5.875,20 EUR
86,400 EUR 6.825,60 EUR
86,200 EUR 11.723,20 EUR
86,200 EUR 4.310,00 EUR
86,200 EUR 10.688,80 EUR
86,100 EUR 7.576,80 EUR
86,100 EUR 6.543,60 EUR
86,300 EUR 7.853,30 EUR
86,300 EUR 6.127,30 EUR
86,300 EUR 5.695,80 EUR
86,300 EUR 3.710,90 EUR
86,300 EUR 3.279,40 EUR
86,300 EUR 2.675,30 EUR
86,300 EUR 1.812,30 EUR
86,600 EUR 952,60 EUR
86,600 EUR 259,80 EUR
86,500 EUR 4.584,50 EUR
86,500 EUR 4.584,50 EUR
86,500 EUR 4.238,50 EUR
86,450 EUR 4.581,85 EUR
86,450 EUR 195.636,35 EUR
86,450 EUR 98.293,65 EUR
86,450 EUR 10.633,35 EUR
86,500 EUR 10.120,50 EUR
86,650 EUR 8.145,10 EUR
86,600 EUR 4.156,80 EUR
86,700 EUR 2.774,40 EUR
86,700 EUR 1.994,10 EUR
86,600 EUR 2.684,60 EUR
86,450 EUR 1.815,45 EUR
86,450 EUR 5.792,15 EUR
86,450 EUR 2.161,25 EUR
86,450 EUR 5.878,60 EUR
86,450 EUR 1.123,85 EUR
86,450 EUR 6.656,65 EUR
86,500 EUR 4.584,50 EUR
86,500 EUR 4.584,50 EUR
86,500 EUR 4.584,50 EUR
86,500 EUR 4.584,50 EUR
86,600 EUR 5.715,60 EUR
86,600 EUR 3.117,60 EUR
86,800 EUR 9.808,40 EUR
86,700 EUR 4.595,10 EUR
86,700 EUR 173,40 EUR
86,650 EUR 16.116,90 EUR
86,650 EUR 4.592,45 EUR
86,650 EUR 173,30 EUR
86,650 EUR 15.423,70 EUR
86,650 EUR 173,30 EUR
86,650 EUR 15.163,75 EUR
86,650 EUR 86,65 EUR
86,650 EUR 16.030,25 EUR
86,650 EUR 4.592,45 EUR
86,700 EUR 17.686,80 EUR
86,700 EUR 3.381,30 EUR
86,700 EUR 2.427,60 EUR
86,700 EUR 15.345,90 EUR
86,700 EUR 16.906,50 EUR
86,600 EUR 4.589,80 EUR
86,600 EUR 3.810,40 EUR
86,600 EUR 2.165,00 EUR
86,550 EUR 16.184,85 EUR
86,350 EUR 3.713,05 EUR
86,000 EUR 4.988,00 EUR
86,100 EUR 4.993,80 EUR
85,900 EUR 7.387,40 EUR
86,000 EUR 4.558,00 EUR
86,200 EUR 4.568,60 EUR
86,250 EUR 9.315,00 EUR
86,200 EUR 3.534,20 EUR
86,200 EUR 3.189,40 EUR
86,500 EUR 4.584,50 EUR
86,500 EUR 2.768,00 EUR
86,300 EUR 7.335,50 EUR
86,300 EUR 570.788,20 EUR
86,400 EUR 4.579,20 EUR
86,400 EUR 4.579,20 EUR
86,350 EUR 18.997,00 EUR
86,400 EUR 5.961,60 EUR
86,500 EUR 6.055,00 EUR
86,500 EUR 5.190,00 EUR
86,500 EUR 3.460,00 EUR
86,700 EUR 4.161,60 EUR
86,700 EUR 260,10 EUR
86,700 EUR 260,10 EUR
87,000 EUR 4.611,00 EUR
87,000 EUR 16.791,00 EUR
87,000 EUR 1.392,00 EUR
87,000 EUR 2.871,00 EUR
86,750 EUR 4.250,75 EUR
86,750 EUR 19.518,75 EUR
86,700 EUR 4.595,10 EUR
86,800 EUR 2.864,40 EUR
86,800 EUR 1.736,00 EUR
86,800 EUR 1.388,80 EUR
86,800 EUR 4.340,00 EUR
86,800 EUR 19.356,40 EUR
87,000 EUR 4.611,00 EUR
87,000 EUR 4.611,00 EUR
87,000 EUR 4.611,00 EUR
86,750 EUR 14.834,25 EUR
86,700 EUR 109.762,20 EUR
86,850 EUR 2.258,10 EUR
86,850 EUR 4.603,05 EUR
86,850 EUR 3.387,15 EUR
86,900 EUR 3.215,30 EUR
86,900 EUR 2.520,10 EUR
86,900 EUR 86,90 EUR
86,95 EUR 6.086,50 EUR
87,000 EUR 22.707,00 EUR
86,600 EUR 2.511,40 EUR
86,600 EUR 65.469,60 EUR
86,600 EUR 2.857,80 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
86,12 EUR 3.476.291,93 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ATOSS Software SE
Rosenheimer Str. 141 h
81671 München
Deutschland
Internet: www.atoss.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

103162  10.02.2026 CET/CEST

