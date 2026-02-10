EQS-News: A1 Telekom Austria Group: Ergebnis für Q4 und das Gesamtjahr 2025
EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
A1 Telekom Austria Group: Ergebnis für Q4 und das Gesamtjahr 2025
10.02.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:
https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/
Weitere Informationen finden Sie auf der Website:
https://a1.group/de/investor-relations-home/
Highlights für Q4 und das Gesamtjahr 2025
Gesamtjahr 2025:
- Umsatzerlöse +3,0 %, getragen von Erlösen aus Dienstleistungen (+1,9 %) und höheren Erlösen aus dem Verkauf von Endgeräten
- EBITDA wuchs um 3,7 % (bereinigt um Einmaleffekte und Restrukturierung), bedingt durch ein operatives Wachstum von 9,5 % in CEE
- Nettoergebnis belief sich auf EUR 613 Mio.(2024: EUR 627 Mio.)
- Nettoverschuldung (exkl. Leasingverbindlichkeiten) wurde um EUR 283Mio.reduziert; das Verhältnis Nettoverschuldung exkl. Leasingverbindlichkeiten zu EBITDAaL lag zum Jahresende 2025 bei 0,0x, das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA bei 0,9x.
- CAPEX stiegen um 2,8% auf EUR 889 Mio., bedingt durch die 5G-Auktion in Serbien.
- Free Cashflow steigt um 3,7% auf EUR 596 Mio. trotz höherer CAPEX (Spektrum)
- Wachstum der Mobilfunkkund:innen um 11,3%, der RGUs um 1,7%.
- Q4 2025: Gesamtumsatz +1,1%, EBITDA (bereinigt um Einmaleffekte und Restrukturierung) +5,4%
- Serbien: 5G-Auktion für EUR 100 Mio. abgeschlossen; 5G seit Dezember 2025 in Betrieb
- Dividendenvorschlag für GJ 2025: Erhöhung auf EUR 0,42 je Aktie (2024: EUR 0,40)
- Ausblick 2026: Umsatzerlöse gesamt +2-3 %, CAPEX exkl. Spektrum von rund EUR 750 Mio.
Video:
The Management Board of A1 Group presents the results of Q4 and 1-12M of 2025
10.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Telekom Austria AG
|Lassallestrasse 9
|1020 Wien
|Österreich
|Telefon:
|004350664 47500
|E-Mail:
|investor.relations@a1.group
|Internet:
|www.a1.group
|ISIN:
|AT0000720008
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2274202
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2274202 10.02.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–