EQS-News: A1 Telekom Austria Group: Ergebnis für Q4 und das Gesamtjahr 2025

EQS Group · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

EQS-News: Telekom Austria AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
A1 Telekom Austria Group: Ergebnis für Q4 und das Gesamtjahr 2025

10.02.2026 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Relevante Unterlagen zu den Ergebnissen finden Sie unter folgendem Link:

https://a1.group/de/investor-relations-home/ergebnis-center/

Weitere Informationen finden Sie auf der Website:

https://a1.group/de/investor-relations-home/

Highlights für Q4 und das Gesamtjahr 2025

Gesamtjahr 2025:

  • Umsatzerlöse +3,0 %, getragen von Erlösen aus Dienstleistungen (+1,9 %) und höheren Erlösen aus dem Verkauf von Endgeräten
  • EBITDA wuchs um 3,7 % (bereinigt um Einmaleffekte und Restrukturierung), bedingt durch ein operatives Wachstum von 9,5 % in CEE
  • Nettoergebnis belief sich auf EUR 613 Mio.(2024: EUR 627 Mio.)
  • Nettoverschuldung (exkl. Leasingverbindlichkeiten) wurde um EUR 283Mio.reduziert; das Verhältnis Nettoverschuldung exkl. Leasingverbindlichkeiten zu EBITDAaL lag zum Jahresende 2025 bei 0,0x, das Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA bei 0,9x.
  • CAPEX stiegen um 2,8% auf EUR 889 Mio., bedingt durch die 5G-Auktion in Serbien.
  • Free Cashflow steigt um 3,7% auf EUR 596 Mio. trotz höherer CAPEX (Spektrum)
  • Wachstum der Mobilfunkkund:innen um 11,3%, der RGUs um 1,7%.
  • Q4 2025: Gesamtumsatz +1,1%, EBITDA (bereinigt um Einmaleffekte und Restrukturierung) +5,4%
  • Serbien: 5G-Auktion für EUR 100 Mio. abgeschlossen; 5G seit Dezember 2025 in Betrieb
  • Dividendenvorschlag für GJ 2025: Erhöhung auf EUR 0,42 je Aktie (2024: EUR 0,40)
  • Ausblick 2026: Umsatzerlöse gesamt +2-3 %, CAPEX exkl. Spektrum von rund EUR 750 Mio.

Video:

The Management Board of A1 Group presents the results of Q4 and 1-12M of 2025

10.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Wien
Österreich
Telefon:004350664 47500
E-Mail:investor.relations@a1.group
Internet:www.a1.group
ISIN:AT0000720008
Börsen:Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID:2274202
Ende der MitteilungEQS News-Service

2274202 10.02.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Telekom Austria
A1 GROUP INC. DL -,001

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert Potenzial für die T-Aktieheute, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News