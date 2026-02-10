EQS-News: CYROS Warnapp bringt Cybervorfälle direkt auf das Smartphone

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

CYROS Warnapp bringt Cybervorfälle direkt auf das Smartphone



10.02.2026 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CYROS Warnapp bringt Cybervorfälle direkt auf das Smartphone

Pliezhausen, 10. Februar 2025 – Das cyberintelligence.institute (CII) startet in Partnerschaft mit DATAGROUP die CYROS Warnapp, ein kostenloses digitales Warnsystem für Cyberbedrohungen. Vergleichbar mit einer Katastrophenwarn-App informiert die Anwendung Bürger*innen und Unternehmen verständlich und aktuell über Sicherheitslücken, Phishing-Wellen und andere digitale Gefahren und liefert konkrete Handlungsempfehlungen. Die Anwendung ist ab sofort in allen gängigen App-Stores sowie als Desktop-Version verfügbar.

Die CYROS Warnapp bündelt sicherheitsrelevante Informationen aus behördlichen Warnmeldungen, unter anderem vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, aus Fachquellen, aus dem Partnernetzwerk des CII sowie zukünftig auch aus den Security Operations Centern von DATAGROUP. Viele dieser Informationen werden bislang nur kurz, technisch oder ausschließlich auf spezialisierten Websites veröffentlicht und können von allgemeinen Medien nicht vollständig aufgegriffen werden. Dadurch erreichen sie Endverbraucher*innen häufig verspätet oder gar nicht.

Die App bereitet diese Informationen strukturiert und verständlich auf und ergänzt sie um konkrete Handlungsempfehlungen und Hilfestellungen. Nutzer*innen erhalten so eine klare Einschätzung, ob ein Vorfall für sie persönlich relevant ist und welche Maßnahmen empfohlen werden.

„Cyberangriffe und digitale Betrugsversuche betreffen längst nicht mehr nur große Organisationen. Mit Onlineshopping, Onlinebanking, E-Mail und Smartphone sind Menschen auch in ihrem Alltag unmittelbar betroffen. Die CYROS Warnapp schafft einen einfachen und direkten Zugang zu relevanten Informationen und stärken damit die digitale Resilienz der gesamten Gesellschaft“, sagt Dino Huber, Geschäftsführer der Cyber-Security-Einheit von DATAGROUP.

Informationen zu Sicherheitslücken und Betrugsversuchen

Inhaltlich informiert die CYROS Warnapp über relevante Cybervorfälle wie Sicherheitslücken in weit verbreiteten Anwendungen, Sicherheitsupdates, aktuelle Phishing- und Betrugskampagnen sowie Richtlinienänderungen. Alle Meldungen sind nach Dringlichkeit kategorisiert. Benachrichtigungen lassen sich individuell nach Themen, Kritikalitätsstufen und Bundesländern konfigurieren. Zudem besteht die Möglichkeit, Vorfälle an die Redaktion zu melden.

„Es gibt eine Vielzahl relevanter Cyberinformationen, die öffentlich verfügbar sind, ohne Einordnung verunsichern sie viele Menschen jedoch eher, statt sie zu unterstützen. Unser Anspruch ist es, diese Hinweise zu bündeln, verständlich aufzubereiten und mit passgenauen Hilfestellungen zu verknüpfen, die im privaten und betrieblichen Alltag praktisch umsetzbar sind“, sagt Alexander Jobst, verantwortlicher Projektmanager CYROS des cyberintelligence.institutes.

Neben der breiten Ansprache der Bevölkerung richtet sich die CYROS Warnapp ausdrücklich auch an Unternehmen, insbesondere an kleine und mittelständische Betriebe, die häufig nicht über eigene Cyber-Security-Ressourcen verfügen. Ziel ist es, Cyberrisiken frühzeitig sichtbar zu machen, Handlungsoptionen aufzuzeigen, um im Ergebnis fundierte Entscheidungen für mehr Cybersicherheit zu ermöglichen.

Die Anwendung ist konsequent datensparsam konzipiert. Sie erfordert keinen Login und erhebt keine sensiblen personenbezogenen Daten wie Kontakte, Kamera- oder Standortinformationen. Die Nutzung ist vollständig anonym.

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.700 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

Über das Cyberintelligence Institute (CII)

Das cyberintelligence.institute (CII) ist ein unabhängiges Forschungsinstitut für Cybersicherheit mit Sitz in Deutschland. Das Institut arbeitet an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und analysiert aktuelle Cyberbedrohungen, bewertet deren Auswirkungen und entwickelt Konzepte zur Stärkung digitaler Souveränität und Resilienz. Zu den Tätigkeitsfeldern zählen die wissenschaftliche Analyse von Cybervorfällen, die Aufbereitung sicherheitsrelevanter Informationen sowie die Beratung politischer und öffentlicher Institutionen, unter anderem auf Bundesebene. Dabei greift das Institut auf ein breites Netzwerk aus Wissenschaftler*innen und Sicherheitsexpert*innen zurück.



KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de

10.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 711 4900 500 Fax: +49 711 41079 220 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX; London EQS News ID: 2272774

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2272774 10.02.2026 CET/CEST