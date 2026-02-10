EQS-News: DeFi Technologies lanciert den DEFT Valour Investment Opportunity Index

EQS-News: DeFi Technologies Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Eine regulierte, kapitalbasierte Benchmark, die zukunftsorientierte Einblicke in die Märkte für digitale Vermögenswerte liefert

DeFi Technologies (über Valour) lancierte den DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO) Index, ein institutioneller Referenzwert, der anhand der tatsächlichen Kapitalflüsse über die ETP-Plattform von Valour nachverfolgt, wie reguliertes Anlegerkapital auf digitale Vermögenswerte verteilt wird.

Der Index wurde entwickelt, um eine höhere „Signalqualität" als typische Kryptodaten zu liefern, indem er sich auf eine konsistente, regulierte Produktstruktur und -ausführung stützt und wöchentlich aktualisiert wird, um Veränderungen im verwalteten Vermögen und den Kapitalflüssen der 50 wichtigsten Vermögenswerte im Ökosystem von Valour widerzuspiegeln.

Über das Benchmarking hinaus positioniert sich DVIO als umfassendere Informations- und Handelsplattform, die wiederkehrende Analysen (wöchentliche/monatliche Berichte, Stimmungs- und Altcoin-Barometer, Watchlist-Signale) sowie zukünftige lizenzierte/indexgebundene Produkte und Tools bereitstellt.

TORONTO, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), heute die Einführung des DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO) Index bekannt gegeben haben, einem institutionellen Benchmark, der zeigen soll, wie reguliertes Kapital auf dem Markt für digitale Vermögenswerte verteilt ist.

Der Index bietet einen zukunftsorientierten Überblick über die Positionierung, Stimmung und Kapitalrotation von Anlegern, indem er die tatsächlichen Ströme über die regulierte ETP-Plattform von Valour verfolgt und dabei eine Signalqualität und Markteffizienz liefert, die mit herkömmlichen Krypto-Datenquellen nicht erreichbar ist.

Kapitalallokation in Marktinformationen umwandeln

Kryptomärkte generieren riesige Datenmengen, doch ein Großteil davon ist fragmentiert, unübersichtlich und rückwärtsgerichtet. Preise, On-Chain-Kennzahlen und Handelsvolumina erklären oft erst nachträglich die Marktbewegungen und spiegeln selten wider, wie institutionelles Kapital in Echtzeit positioniert ist.

In der traditionellen Finanzwelt gehören Kapitalflüsse zu den zuverlässigsten Frühindikatoren für das Marktverhalten. Der DEFT Valour Investment Opportunity Index wendet diese Disziplin auf digitale Vermögenswerte an und stützt seine Erkenntnisse nicht auf spekulative Wallets oder unregulierte Handelsplätze, sondern auf beobachtbare, regulierte Anlageentscheidungen.

„Kryptomärkte sind reich an Daten, aber arm an Signalen", sagte Andrew Forson, Präsident bei DeFi Technologies und Chief Growth Officer bei Valour. „Kapitalflüsse sind seit langem ein zentraler Faktor in traditionellen Märkten. Mit dem DEFT Valour Investment Opportunity Index übertragen wir dieses Konzept auf Kryptowährungen, indem wir das reale Kapital von Anlegern, das durch regulierte Produkte fließt, nutzen, um zukunftsorientierte Erkenntnisse zu gewinnen."

Warum die Erkenntnisse aus den Valour-Strömen anders sind

Der Zugang zu Krypto-Assets ist in der Regel über Börsen mit unterschiedlichen Gebühren, Spreads, Liquiditätsbedingungen und Ausführungsqualität fragmentiert. Infolgedessen werden die beobachteten Ströme oft eher von der Mechanik der Plattform als von der tatsächlichen Überzeugung hinsichtlich der Assets beeinflusst.

Die umfangreiche ETP-Plattform von Valour beseitigt diese Verzerrung. Einheitliche Preise und internes Market Making minimieren Slippage zwischen den Produkten, während die Gebühren transparent, reguliert und im Voraus in Prospekten und endgültigen Bedingungen offengelegt werden. Risikoprofile, Liquiditätsmodelle und Preisgestaltungsrahmen sind plattformweit einheitlich, und die Bedingungen und Ströme zwischen den verschiedenen gelisteten Produkten bleiben unabhängig vom Handelsplatz weitgehend aufeinander abgestimmt.

Dies schafft ein strukturell effizientes Umfeld, in dem Kapitalallokationsentscheidungen in erster Linie von den Fundamentaldaten der Vermögenswerte und der Überzeugung der Anleger bestimmt werden und nicht von Zugangs- oder Ausführungsbeschränkungen.

Eine rationale, diversifizierte Anlegerbasis

Mit 102 ETPs, die 74 einzigartige digitale Vermögenswerte abdecken, bietet Valour eine der weltweit breitesten regulierten ETP-Plattformen für digitale Vermögenswerte. Anleger können innerhalb eines einheitlichen Ausführungs- und Risikorahmens zwischen Majors, Layer 1s, DeFi und aufstrebenden Themen wählen.

Infolgedessen spiegeln die Kapitalflüsse auf der Plattform von Valour das Verhalten rationaler Anleger wider, die in einem effizienten Markt agieren, wodurch diese Flüsse zu einer einzigartig leistungsstarken Quelle für Marktinformationen werden und Valour einen unvergleichlichen Einblick in die Trends der institutionellen Krypto-Allokation verschaffen.

Eine neue Art von Krypto-Benchmark

Der DEFT Valour Investment Opportunity Index bildet die 50 wichtigsten einzelnen Krypto-Assets nach verwaltetem Vermögen (AUM) und Flüssen innerhalb des ETP-Ökosystems von Valour ab.

Die Zusammensetzung und Gewichtung werden wöchentlich aktualisiert, um sowohl die aktuelle Kapitalallokation als auch deren Entwicklung im Zeitverlauf widerzuspiegeln. Der Index basiert auf einer regulierten Infrastruktur und echtem Anlegerkapital und bietet einen glaubwürdigen Bezugspunkt für Institutionen, die Klarheit in einem ansonsten undurchsichtigen Markt suchen.

Methodik mit Fokus auf Signalqualität

Der Index wird anhand einer systematischen, regelbasierten Methodik erstellt, die darauf ausgelegt ist, bedeutende Veränderungen im Anlegerverhalten zu erfassen und gleichzeitig kurzfristige Störsignale herauszufiltern.

Die Methodik basiert auf dem verwalteten Vermögen und reagiert dynamisch auf Veränderungen in der Kapitalallokation, wodurch sie ein Gleichgewicht zwischen Stabilität und Anpassungsfähigkeit herstellt. Durch die wöchentliche Neugewichtung wird sichergestellt, dass der Index die sich entwickelnden Marktbedingungen widerspiegelt, ohne auf vorübergehende Kursbewegungen überzureagieren.

Dieser Ansatz bietet eine solide Grundlage, auf der Investoren, Vermögensverwalter und Produktemittenten indexgebundene Produkte, strukturierte Strategien, Forschungsrahmen und Risikomodelle auf der Grundlage von Kapitalflusssignalen entwickeln können.

Vom Benchmark zum Frühindikator

Der DVIO-Index dient nicht nur als Benchmark, sondern bildet auch die Grundlage für ein umfassenderes Insight-Framework, das Kapitalflüsse in verwertbare Informationen umwandelt.

Zu den Ergebnissen gehören wöchentliche Analysen von Kapitalfluss- und Gewichtsveränderungen, Indikatoren, die Abweichungen zwischen Preis und Kapitalallokation aufzeigen, sowie marktbezogene Kennzahlen wie das DVIO-Index-Flow-Sentiment-Barometer und das DVIO-Index-Altcoin-Barometer. Der DVIO-Index führt auch eine Beobachtungsliste mit Vermögenswerten außerhalb der Top 50 nach AUM, um frühzeitig Kapitalflusstrends zu erkennen, bevor Vermögenswerte indexfähig werden, und so eine vorausschauende statt reaktive Analyse zu ermöglichen.

Geschäftsmodell und kommerzielle Roadmap

Der DEFT Valour Investment Opportunity Index dient auch als strategische Plattform zur Unterstützung der übergeordneten Geschäftsziele von Valour.

Der DVIO-Index bietet eine einheitliche Erzählung, um Investoren weltweit für die gesamte Palette der ETPs von Valour zu gewinnen, unterstützt durch die Stärke und Konsistenz der von ihm generierten Signale. Parallel dazu wird DeFi Technologies einen abonnementbasierten Zugang zu wöchentlichen Einblicken und monatlichen Analyseberichten anbieten, die aus dem DVIO-Index abgeleitet werden.

Mit Blick auf die Zukunft plant DeFi Technologies, die Plattform durch die Entwicklung eines vom DVIO-Index abgeleiteten Analyse-Terminals zu erweitern, das detailliertere, datengestützte Einblicke bietet. Der DEFT Valour Investment Opportunity Index wird außerdem so konzipiert, dass er die Lizenzierung durch externe Vermögensverwalter und Finanzinstitute unterstützt und die Schaffung von indexgebundenen Produkten unter Lizenz ermöglicht. Im Laufe der Zeit soll dieses Ökosystem die Rolle des DVIO-Index als Marktreferenz stärken und gleichzeitig zusätzliche Kapitalflüsse in die zugrunde liegenden ETPs von Valour lenken.

KI, Daten und analytische Infrastruktur

Der DVIO spiegelt eine deutliche Verbesserung und Skalierung der Datenoperationen von DeFi Technologies und Valour wider. Er basiert auf einer integrierten Datenarchitektur, die für die Nutzung von Handels-, Fluss- und Preisdaten von Valour und seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Stillman Digital optimiert ist.

Diese Infrastruktur wurde entwickelt, um die Entwicklung innovativer strukturierter Instrumente zu unterstützen und fortschrittliche Analyse- und KI-Techniken anzuwenden, um die Wechselwirkungen zwischen dem Anlageverhalten in den Bereichen Dezentrale Finanzen (DeFi), Traditionelle Finanzen (TradFi), allgemeine Technologietrends und makroökonomische Indikatoren besser zu verstehen.

Durch die Kombination von regulierten Marktdaten mit fortschrittlichen Analysefunktionen positioniert DeFi Technologies den DVIO-Index sowohl als Benchmark als auch als Forschungsmotor für digitale Anlage-Strategien der nächsten Generation.

Eine einzigartige Perspektive auf die Kryptomärkte

Da Valour einer der weltweit größten und vielfältigsten Emittenten von ETPs für digitale Vermögenswerte ist, befindet sich DeFi Technologies in einer einzigartigen Position, um diesen Index auf den Markt zu bringen. Der DEFT Valour Investment Opportunity Index spiegelt nicht nur theoretische Modelle oder Proxy-Signale wider, sondern vielmehr die tatsächlichen kollektiven Entscheidungen rationaler Anleger, die reales Kapital über regulierte Instrumente allokieren.

Damit schafft er einen neuen Bezugspunkt für das Verständnis der Kryptomärkte, der auf Effizienz, Transparenz und realem Kapitalverhalten basiert.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.defi.tech/indices/overview

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzen („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell eine diversifizierte Beteiligung in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über 100 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien sowie Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen zu Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, fundierter Forschungsberichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anlegern wertvolle Einblicke ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung von 1Valour Bitcoin Physical Staking und 1Valour Ethereum Physical Staking, die Entwicklung der Bitcoin- und Ethereum-Blockchains, das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour, das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, das Wachstum sowie die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln sowie Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen und allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische sowie soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu erkennen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Johan Wattenström, Chief Executive Officer, ir@defi.tech, (323) 537-7681

