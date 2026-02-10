EQS-News: Deutsche Konsum Real Estate AG legt Volumen der Sanierungskapitalerhöhung fest

EQS-News: Deutsche Konsum Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Konsum Real Estate AG legt Volumen der Sanierungskapitalerhöhung fest



10.02.2026 / 12:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

DIESE MITTEILUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINER RECHTSORDNUNG DAR.

PRESSEMITTEILUNG

Deutsche Konsum Real Estate AG legt Volumen der Sanierungskapitalerhöhungfest

Potsdam, 10.Februar 2026 – Der Vorstand der Deutsche Konsum Real Estate AG (vormals: Deutsche Konsum REIT-AG; „Gesellschaft“) (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) hat das Volumen der Sanierungskapitalerhöhung festgelegt. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden insgesamt 59.574.989 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien („Neue Aktien“) ausgegeben. Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister wird sich das Grundkapital der Gesellschaft entsprechend um EUR 59.574.989,00 auf EUR 109.926.080,00 erhöhen.

Im Rahmen des Bezugsangebots wurden Bezugsrechte für insgesamt 166.853 Neue Aktien gegen Bareinlagen ausgeübt. Der Gläubigerin der Namensschuldverschreibung wurden weitere Neue Aktien zugeteilt, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden. Dadurch können sämtliche Forderungen aus den von der Gesellschaft ausgegebenen Namens- und Wandelschuldverschreibungen in Eigenkapital umgewandelt werden.

Die Gesellschaft erwartet die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister am 13. Februar 2026. Verzögerungen bei der Eintragung der Durchführung und damit bei der Lieferung der Neuen Aktien (von ggf. mehreren Wochen) können jedoch nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall erfolgt die Lieferung der Neuen Aktien zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Die Gesellschaft wird die Aktionäre und den Kapitalmarkt über die Eintragung informieren.

Die von der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 4. Dezember 2025 beschlossene Umfirmierung der Gesellschaft in Deutsche Konsum Real Estate AG, die infolge der Beendigung des REIT-Status erforderlich wurde, und die korrespondierenden Satzungsänderungen sind am 27. Januar 2026 durch Eintragung im Handelsregister wirksam geworden.

Kontakt:

Deutsche Konsum Real Estate AG

Herr Kyrill Turchaninov (Finanzvorstand)

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam



Tel. 0331 / 74 00 76 - 517

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599



E-Mail: kt@deutsche-konsum.de

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Information sind nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und des Districts of Columbia) („Vereinigte Staaten“), in Kanada, in Australien, in Japan und anderen Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieser Mitteilung oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Bezug von Aktien der Deutsche Konsum Real Estate AG („Gesellschaft“) in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert werden und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder die Inanspruchnahme einer entsprechenden Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden.

10.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum Real Estate AG Marlene-Dietrich-Allee 12b 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076517 Fax: +49 (0)331 740076599 E-Mail: kt@deutsche-konsum.de Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate BSX; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart EQS News ID: 2274108

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2274108 10.02.2026 CET/CEST