EQS-News: PNE-Gruppe erhält im vierten Quartal 2025 Genehmigungen für zwei neue Windparks in Deutschland

EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE-Gruppe erhält im vierten Quartal 2025 Genehmigungen für zwei neue Windparks in Deutschland



10.02.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

PNE-Gruppe erhält im vierten Quartal 2025 Genehmigungen für zwei neue Windparks in Deutschland

Genehmigungen für Anlagen mit einer gesamten installierten Leistung von 42 MW

Die Windparks können nach Inbetriebnahme jährlich rund 24.600 Drei-Personen-Haushalte mit Strom versorgen

Cuxhaven, 10. Februar 2026

– Die PNE-Gruppe hat im vierten Quartal 2025 die erforderlichen Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für den Bau und Betrieb von zwei Windenergieprojekten in Deutschland erhalten. Die Genehmigungen betreffen den Windpark "Am Heilborn" sowie das Repowering des Windparks "Hassendorf".

Für den thüringischen Windpark "Am Heilborn", der aus den Teilabschnitten "Am Heilborn I" und "Am Heilborn II" besteht, ist die Errichtung von insgesamt fünf Windenergieanlagen des Typs Vestas V172 mit einer Nennleistung von jeweils 7,2 MW vorgesehen. Der Windpark erreicht damit eine Gesamtnennleistung von 36 MW.

PNE hat außerdem die zweite Teilgenehmigung für das Repowering des Windparks "Hassendorf" in Niedersachsen erhalten. Diese betrifft eine weitere Windenergieanlage des Typs Vestas V150 mit 6 MW Nennleistung. Bereits im Juni 2025 waren zwei Anlagen desselben Typs genehmigt worden. Mit der aktuellen Genehmigung ist das Projekt mit insgesamt drei Anlagen und einer Gesamtnennleistung von 18 MW vollständig genehmigt.

Mit einer gesamten installierten Leistung von 54 MW können die zwei Windparks nach ihrer Inbetriebnahme den jährlichen Strombedarf von rund 24.600 Drei-Personen-Haushalten decken. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung und zur Umsetzung der Energiewende in den jeweiligen Regionen.

"Die aktuellen Genehmigungen sind ein wichtiger Schritt für unser wachsendes Projektportfolio in Deutschland", sagt Roland Stanze, COO der PNE AG. "Sie zeigen unsere hohe Kompetenz in komplexen Genehmigungsverfahren und schaffen die Grundlage für den weiteren Ausbau unserer eigenen Erzeugungskapazitäten sowie unser Engagement für eine wirtschaftliche und zukunftsfähige Energiewende."



Über die PNE-Gruppe

Die international tätige, börsennotierte PNE-Gruppe wird im SDAX geführt. Seit über 30 Jahren am Markt, ist sie einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten weltweit sowie auf der Stromerzeugung mit eigenen Windparks. Das Spektrum umfasst alle Projektierungsphasen von der Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die Errichtung bis zum Betrieb und zum Repowering. Als Clean Energy Solutions Provider, ein Anbieter von Lösungen für saubere Energie, bietet die PNE-Gruppe darüber hinaus Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Windparks und Photovoltaikanlagen sowie Batteriespeicherlösungen zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien. Für Lösungen zur Veredelung von Strom über Power-to-X-Technologien ist die PNE-Gruppe ein gefragter Partner der Industrie.

Kontakt

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 – 453

E-Mail: alexander.lennemann@pnegroup.com

PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 – 114

E-Mail: christopher.rodler@pnegroup.com

10.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: PNE AG Peter-Henlein-Straße 2-4 27472 Cuxhaven Deutschland Telefon: 04721 / 718 - 06 Fax: 04721 / 718 - 200 E-Mail: info@pnegroup.com Internet: https://www.pnegroup.com ISIN: DE000A0JBPG2, DE000A30VJW3 WKN: A0JBPG, A30VJW Indizes: SDAX, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2274052

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2274052 10.02.2026 CET/CEST