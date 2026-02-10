EQS-News: Quantifind kann laut Celent-Bericht bis zu 177,9 Mio. US-$ an jährlicher Compliance-Effizienz für Tier-1-Banken freisetzen

EQS-News: Quantifind / Schlagwort(e): Sonstiges

PALO ALTO, Kalifornien, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Quantifind, der führende Anbieter von KI-gestützter Risikoaufklärung im Bereich der Finanzkriminalität, gab heute die Ergebnisse einer neuen, von Celent durchgeführten unabhängigen Wirtschaftsstudie bekannt, die ergab, dass Tier-1-Banken, die die Graphyte-Plattform von Quantifind einsetzen, allein in den Bereichen Know-Your-Customer (KYC) und Sanktionsprüfung jährliche Kosteneinsparungen von bis zu 177,9 Millionen US-Dollar erzielen könnten.

Laut der Celent-Analyse sind diese Einsparungen in erster Linie auf eine drastische Verringerung der Fehlalarme zurückzuführen, die bei herkömmlichen Screening-Systemen nach wie vor auftreten und die Banken dazu zwingen, große, kostspielige Analystenteams zu unterhalten. Celent schätzt, dass die KI-gestützte Screening-Analyse von Quantifind die Anzahl der Warnmeldungen um 80–90 % reduzieren kann, sodass sich die Compliance-Teams auf wirklich risikoreiche Aktivitäten konzentrieren können und gleichzeitig die Einhaltung der Vorschriften gewährleistet ist.

Quantifizierung der Auswirkungen von KI-gesteuerter Compliance

Die Studie von Celent wertete reale Quantifind-Kundeneinsätze aus und wandte Celents proprietäre Kostenmodelle an, um potenzielle Einsparungen über alle Bankstufen oder Tiers hinweg abzuschätzen:

Tier-1-Banken: Jährliche Einsparungen von bis zu 177,9 Mio. US-$

Tier-2-Banken: Jährliche Einsparungen in Höhe von etwa 42,5 Millionen US-$

Tier-3-Banken: Jährliche Einsparungen in Höhe von etwa 3,4 Millionen US-$

Die Analyse konzentrierte sich auf das KYC- und Sanktions-Screening, wies aber darauf hin, dass zusätzliche Effizienzgewinne durch die Ausweitung der Quantifind-Plattform auf die Überwachung von Transaktionen, Untersuchungen, das Risikomanagement von Dritten und groß angelegte Rückblicke erzielt werden könnten.

Neben der Kostenreduzierung hob Celent die Fähigkeit von Quantifind hervor, eine kontinuierliche Überwachung (Perpetual KYC) zu ermöglichen, die lange Zeit aufgrund der hohen Kosten für das Screening negativer Medien als unpraktisch galt. Mit deutlich niedrigeren Falsch-Positiv-Raten und Hochgeschwindigkeits-Analysen macht Quantifind eine kontinuierliche Risikoüberwachung selbst in großen Bankenumgebungen möglich.

Ein neues Betriebsmodell für Compliance

„Von den Compliance-Teams wird mehr verlangt als je zuvor, und das mit größerer Kontrolle und weniger Ressourcen", so Graham Bailey, COO von Quantifind. „Diese Studie bestätigt, was unsere Kunden bereits erleben: KI verbessert nicht nur die Genauigkeit, sondern verändert grundlegend, was möglich ist. Durch die Eliminierung von Warnmeldungen mit geringem Wert können die Banken ihre Zeit und ihr Talent wieder in Untersuchungen mit größerer Wirkung, proaktives Risikomanagement und die Bereitschaft zur Einhaltung von Vorschriften investieren."

Bailey fügte hinzu: „Hier geht es nicht darum, an der falschen Stelle zu sparen. Es geht darum, den Verantwortlichen für die Einhaltung der Vorschriften die Informationen zu liefern, die sie brauchen, und zwar in der Geschwindigkeit und in dem Umfang, den das moderne Risikoumfeld erfordert."

Blick in die Zukunft: Agentische KI für Compliance

Der Bericht von Celent verweist auch auf die geplante Erweiterung der Graphyte-Plattform von Quantifind mit agentenbasierten KI-Funktionen, die darauf ausgelegt sind, diskrete Analystenaufgaben mit autonomer Entscheidungsfindung für risikoarme Aufgaben mit hohem Volumen in den Bereichen KYC, Sanktionen und Ermittlungen zu automatisieren. Wenn sie mit einer angemessenen Governance und Auditierbarkeit bereitgestellt werden, könnten diese Fähigkeiten die Effizienzgewinne über die reine Reduzierung von Warnungen hinaus erweitern.

Informationen zu Quantifind

Quantifind ist der führende Anbieter von KI-gestützter Risikoaufklärung, dem sieben der zehn größten US-Banken und mehrere Bundesbehörden vertrauen, um versteckte Risiken in komplexen Daten aufzudecken. Die Graphyte™-Plattform nutzt maschinelles Lernen, natürliche Sprachverarbeitung und die firmeneigene Namensforschung, um in Milliarden von Datensätzen Indikatoren für illegale Finanzen, ausländische Einflussnahme und Risiken in der Lieferkette zu erkennen. Quantifind wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien.

