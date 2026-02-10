EQS-News: Zendure stellt neue SolarFlow-Speichersysteme vor und baut sein Energie-Ökosystem aus

EQS-News: Zendure DE GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

Zendure stellt neue SolarFlow-Speichersysteme vor und baut sein Energie-Ökosystem aus



10.02.2026 / 12:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Energiespeicher, weiterentwickeltes HEMS und neuer Stromtarifservice ergänzen das Smart-Energy-Angebot für Haushalte

DÜSSELDORF, DEUTSCHLAND, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, ein Vorreiter für Plug-in-Energiemanagement im Haushalt, stellt mit SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 2400 AC+, und SolarFlow 1600 AC+ drei neue Modelle seiner SolarFlow-Serie vor. Die neuen Energiespeicherlösungen ergänzen Zendures Produktportfolio, das Premium- und Einstiegslösungen umfasst und verschiedene Kundenbedürfnisse abdeckt: von der Speicherung von Balkonsolarstrom über die Nachrüstung von PV-Dachanlagen bis hin zur Nutzung dynamischer Tarife nach dem Time-of-Use-Prinzip (TOU).

Ob im Homeoffice, beim Laden des E-Autos oder im vernetzten Haushalt: Im Alltag zeigt sich, wie sehr Haushalte auf eine Infrastruktur angewiesen sind, die zuverlässig funktioniert. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an Effizienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit. Gerade bei Energie im Haushalt geht es deshalb nicht nur um die Erzeugung von eigenem Strom, sondern auch darum, diesen zu speichern und den Verbrauch intelligent zu steuern. Diesen Ansprüchen möchte Zendure mit seinen neuen Produkten gerecht werden.

SolarFlow 2400 Pro – Speichersystem für leistungsstarke PV-Installationen

SolarFlow 2400 Pro ist ein KI-gestütztes, bidirektionales 2.400-W-AC-Speichersystem für Balkon-PV und größere Dach-PV-Anlagen. Es richtet sich an Nutzer:innen, die ihre Photovoltaikanlage von Anfang an großzügiger dimensionieren und ein leistungsstarkes Setup zu Hause betreiben möchten.

Um Solarenergie effizient zu nutzen, unterstützt SolarFlow 2400 Pro eine PV-Eingangsleistung von bis zu 3.000 W über vier unabhängige MPPTs (4 × 750 W), was besonders bei unterschiedlichen Modulausrichtungen, Teilverschattung oder wechselnden Lichtverhältnissen Vorteile bietet. In Setups, in denen DC- und AC-Kopplung kombiniert werden, ist eine Gesamtleistung von bis zu 4.800 W möglich. Die standardmäßige Einspeiseleistung von SolarFlow 2400 Pro beträgt 800 W und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 2.400 W anheben. Damit Haushalte flexibel bleiben und die Speicherlösung bei steigendem Energiebedarf mitwachsen kann, lässt sich die integrierte Basiskapazität von 2,4 kWh mit bis zu fünf Batterien flexibel auf 14,4 kWh erweitern. In Premium-Konfigurationen mit den neuen AB3000L-Batterien (à 2,88 kWh) sind bis zu 16,8 kWh möglich. Mit einer Entladeleistung von bis zu 2.400 W kann der Speicher auch Lastspitzen im Alltag abfedern. Zusätzlich kann das System bei hoher Last die Leistung aus dem Speicher mit Strom aus dem Netz ergänzen und so bis zu 3.200 W bereitstellen.

SolarFlow 2400 AC+ – Premium-Retrofit-Speicherlösung für bestehende PV-Dachanlagen

Wer bereits eine Photovoltaikanlage auf dem Dach besitzt, erhält mit SolarFlow 2400 AC+ ein AC-gekoppeltes Retrofit-Energiespeichersystem, das auf die nahtlose Aufrüstung bestehender Dach-PV-Anlagen ausgelegt ist. Das System kann überschüssigen Solarstrom mit bis zu 2.400 W aufnehmen und ins Hausnetz abgeben. Die Einspeiseleistung ist standardmäßig auf 800 W eingestellt und lässt sich bei Bedarf auf bis zu 2.400 W anheben. Auch bei der Speicherkapazität bleibt das System flexibel: Durch den Anschluss von bis zu fünf Batterien kann die Kapazität von 2,4 kWh auf bis zu 14,4 kWh – beziehungswiese im Premium-Setup auf bis zu 16,8 kWh – erhöht werden. Zudem liefert der Speicher eine Entladeleistung von bis zu 2.400 W und kann im netzunterstützten Backup-Betrieb bis zu 3.200 W zur Verfügung stellen. Damit ist SolarFlow 2400 AC+ eine effiziente Nachrüstoption für alle, die ihren Eigenverbrauch deutlich steigern möchten.

SolarFlow 1600 AC+ – Smarte Einstiegsspeicherlösung zum erschwinglichen Preis

Mit SolarFlow 1600 AC+ bietet Zendure ein Einsteigermodell unter den AC-gekoppelten Nachrüst-Speichersystemen, das für bestehende PV-Dachanlagen mit geringerem Spitzenbedarf konzipiert ist. Das System wurde als erschwingliches Hybrid-Add-on für Haushalte mit bereits installierten Solaranlagen entwickelt – insbesondere für kleinere oder ältere Anlagen mit Mikrowechselrichtern. Es liefert eine bidirektionale AC-Leistung von bis zu 1.600 W. Standardmäßig ist die Einspeiseleistung auf 800 W eingestellt und lässt sich auf 1.400 W pro Gerät erhöhen; im Premium-Modus sind mit zusätzlichen Batterien bis zu 3.600 W möglich. Die integrierte Batteriekapazität von 1,92 kWh kann auf bis zu 11,52 kWh aufgestockt werden, mit einer maximalen Entladeleistung von 1.600 W. Damit erhalten Haushalte mit moderatem Energiebedarf ein nahtloses, kosteneffizientes Upgrade für ihre Photovoltaikanlage.

HEMS 2.0 und ZENKI™ 2.0

Das HEMS 2.0 ist Zendures weiterentwickeltes Home Energy Management System. Als umfassendes, intelligent vernetztes System bündelt es Komponenten wie Solarpanels, Batteriespeicher, Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge auf einer einzigen Plattform. Durch die dreistufige Architektur aus Geräteebene, PaaS (Platform as a Service) und SaaS (Software as a Service) sind einheitliches Monitoring, eine intelligente Steuerung der Energieflüsse, automatisierte Kosteneinsparungen sowie eine reibungslose Zusammenarbeit verschiedener Geräte möglich. So wird der Haushalt zu einem synchronisierten, aufeinander abgestimmten Energie-Ökosystem.

Im Zentrum des HEMS 2.0 steht ZENKI™ 2.0, eine KI-Engine, die Energieflüsse prognostiziert, optimiert und aufeinander abstimmt. Im ZENKI™-Modus steuert das System automatisch die Nutzung von Solarstrom, Batteriespeicher und Netzstrom, während ein integrierter AI Robot mit interaktiven Echtzeit-Hinweisen und proaktiven Wartungsfunktionen unterstützt. Durch die Anbindung an über 840 europäische Energieanbieter ermöglicht das HEMS 2.0 eine intelligente Energieplanung, wodurch Haushalte ihre Stromkosten im Vergleich zu einem Betrieb ohne den ZENKI™-Modus um bis zu 73 Prozent senken.

Sicherheit und smarte Integration

Alle Modelle der Serie sind für einen sicheren und stabilen Betrieb im Alltag mit dem ZenGuard™ Batterieschutzsystem ausgestattet. Dieses verfügt über eine duale BMS-Architektur und überwacht wichtige Parameter wie Spannung, Stromstärke und Temperatur in Echtzeit. Ergänzt wird dies durch eine intelligente Batterie-Selbstwartung, die unter anderem Tiefentladung verhindert, sowie einem bei 170°C selbstaktivierenden Aerosol-Brandunterdrückungssystem, das vor Kurzschlüssen und Überhitzung schützt.

Über das MQTT-Protokoll (kompatibel mit Home Assistant und Homey) lassen sich die Systeme in gängige Smart-Home-Umgebungen einbinden. Dadurch können etwa Wärmepumpen oder EV-Ladegeräte intelligent angesteuert und Energieflüsse im Haushalt besser aufeinander abgestimmt werden.

Von der Hardware zum smarten Energie-Ökosystem

Gestartet als Hardware-Anbieter für Plug-&-Play-Balkonspeicher, hat sich Zendure zu einem Anbieter integrierter Energielösungen weiterentwickelt. Ein zentraler Baustein dieser Entwicklung ist ZenWave™, Zendures dynamischer Stromtarifservice, der zunächst in Deutschland gestartet ist und schrittweise in weiteren europäischen Märkten ausgebaut wird. In Leipzig kann ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 5.000 kWh mit ZenWave™ gegenüber einem Festpreis-Tarif rund 620 Euro pro Jahr bei den Stromkosten sparen.

Im Unterschied zu klassischen Festpreistarifen orientiert sich ZenWave™ an den Echtzeit-Marktpreisen der europäischen Strombörse (EEX) und setzt auf 100 Prozent zertifizierten Ökostrom. Im Zusammenspiel mit HEMS 2.0 und ZENKI™ AI lässt sich der Energieeinsatz stärker automatisieren: Verbrauch kann gezielt in besonders günstige Zeitfenster verlagert werden. So sind jährliche Einsparungen von bis zu 2.121 Euro möglich, zugleich wird durch die Nutzung erneuerbarer Energie den CO₂-Fußabdruck reduziert.

Zendure bündelt damit leistungsfähige Speicherhardware, intelligente HEMS-Software und ZenWave™-basierte Stromtarifservices in einem integrierten Ökosystem, das Haushalte dabei unterstützen soll, ihren Eigenverbrauch über den Tag hinweg zu erhöhen, Kosten zu optimieren und Energie effizienter zu nutzen.

Verfügbarkeit

Die neue SolarFlow-Serie ist ab dem 10. Februar 2026 als Vorbestellung erhältlich, mit dem SolarFlow 2400 Pro ab €999, dem SolarFlow 2400 AC+ ab €799 und dem SolarFlow 1600 AC+ ab €599. Für detaillierte Preise, technische Spezifikationen und Kaufinformationen besuchen Sie bitte zendure.de.

Über Zendure

Zendure wurde 2017 gegründet und ist ein Vorreiter für Plug-in-Energiemanagement im Haushalt mit Sitz in Deutschland sowie in den Technologiezentren des Silicon Valley, USA, der Greater Bay Area in China und Japan. Zendure hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige und erschwingliche saubere Energie für Haushalte zu liefern, indem sie die neueste Energietechnologie vorantreiben. Ihr revolutionäres Balkon-Energiespeichersystem SolarFlow verwandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige und widerstandsfähige Energiequelle für das tägliche Leben.

KONTAKT: Chris Patrick, chris.qiu@zendure.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2890777/image_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/image_5017297_40348172_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zendure-stellt-neue-solarflow-speichersysteme-vor-und-baut-sein-energie-okosystem-aus-302683609.html

10.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2274134 10.02.2026 CET/CEST