EQS-NVR: Deutsche Börse AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr
EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Deutsche Börse AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte
Deutsche Börse AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

10.02.2026 / 10:58 CET/CEST
Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt am Main
Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

 Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen MaßnahmeStand zum / Datum der Wirksamkeit
 Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG)
XSonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG)09.02.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

186300000
davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

10.02.2026 CET/CEST


Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Börse AG
-
60485 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet:www.deutsche-boerse.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2273038 10.02.2026 CET/CEST

Deutsche Börse
NVR
Deutsche Börse ADR

