Ertragsbild sehr uneinheitlich | Coca-Cola schwach. Spotify fest.

Die Einzelhandelsumsätze haben im Dezember die Ziele der Wall Street verfehlt. Gleichzeitig stehen die Aktien von Coca-Cola, CVS Health, Harley-Davidson und Goodyear nach den Zahlen unter Druck. Das Bild ist in diesem Segment dennoch überwiegend positiv. Die Aktien von Kering, Hasbro und Ferrari profitieren von den Quartalszahlen. Das Bild im Tech-Sektor ist wesentlich gemischter. Die Aktien von ON Semiconductor stehen nach den Zahlen unter Druck, mit den Aktien des Software-Unternehmens Upwork nach den Ergebnissen besonders schwach. Die Wall Street könnte im Vorfeld der morgigen Arbeitsmarktdaten mehr Gegenwind sehen.



00:00 Intro

00:22 Ertragsbild uneinheitlich

01:08 Wirtschaftsdaten enttäuschen | US Arbeitsmarkt

04:00 Stimmungserholung bei OpenAI | Goldman zu Nvidia

05:45 Einbruch bei Upwork | TeamViewer | ON Semi

07:30 Taiwan Semiconductor | Aufatmen bei Spotify

08:30 Nach dem Closing: Ford, Robinhood, Cloudflare u.a.

09:20 Zahlen: CVS Health, Coca-Cola, Marriott, Ferrari

11:50 Harley-Davidson schwach | Tornado: gutes Fundament

13:25 Meldungen: Snap unter Druck, Cisco, OpenAI

14:33 Analysten zu Caterpillar, FedEx, Goodyear Tire, Walmart u.a.



