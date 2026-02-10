Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie zieht deutlich an

MARANELLO (dpa-AFX) - Der Luxussportwagenbauer Ferrari hat im Schlussquartal deutlich mehr Gewinn erwirtschaftet als von Experten erwartet. So kletterte das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 9 Prozent auf 700 Millionen Euro, wie die Italiener am Dienstag in Maranello mitteilten. Analysten hatten im Schnitt nur mit 662 Millionen gerechnet. Auch im laufenden Jahr dürfte der Schwung anhalten. Dann sollen es im Gesamtjahr mindestens 2,93 Milliarden operatives Ergebnis sein. Das wäre ein Plus von fast sechs Prozent und auch etwas mehr als die durchschnittliche Schätzung von Fachleuten. Die Aktie zog in Mailand nach der Mitteilung um 7,4 Prozent auf gut 302 Euro an.

Der Umsatz legte im vierten Quartal um 4 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro zu, obwohl Ferrari wegen Rückgängen in Amerika und China mit 3.152 Autos 173 Fahrzeuge weniger auslieferte als ein Jahr zuvor. Zwar nahm der Konzern auch mit verkauften Autos mehr ein, vor allem aber gaben höhere Sponsoreneinnahmen und ein besseres Abschneiden des Formel-1-Rennsportteams Schub. Unterm Strich lag der Gewinn allerdings mit 381 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahr wegen höherer Steuern und eines verschlechterten Finanzergebnisses./men/err/jha/