Gold - Zwei Chartarten – die gleiche Botschaft
HSBC · Uhr
Zwei Chartarten – die gleiche Botschaft
Wenn unterschiedliche Chartarten und unterschiedliche Zeitebenen „Hand in Hand“ gehen, dann wissen wir das ganz besonders zu schätzen. Der Goldpreis liefert derzeit ein Lehrbuchbeispiel für einen unserer analytischen Lieblingsansätze. Doch zunächst zur Volatilität der letzten beiden Wochen: Obwohl die Hoch-Tief-Spanne der letzten beiden Wochen über 900 USD bzw. fast 700 USD betrug, hat das Edelmetall die jeweiligen Wochenschlusskurse allesamt bei knapp 5.000 USD ausgeprägt. Auf Schlusskursbasis gestaltete sich die charttechnische Lage somit nicht ganz so dramatisch wie im Wochenverlauf. Zuletzt hatten wir die 50-Tage-Linie (akt. bei 4.579 USD) als erste wichtige Rückzugslinie sowie danach vor allem das ehemalige Allzeithoch vom Herbst vergangenen Jahres bei knapp 4.400 USD als strategische Absicherung angeführt. Diese ultimative Bastion wird zusätzlich durch den Ichimoku-Chart untermauert. Bei 4.453 USD verläuft aktuell der sog. „kijun“ – eine wichtige Ichimoku-Unterstützung. Obwohl die Korrektur heftig ausfiel, signalisiert also eine zweite Chartart, dass es sich letztlich doch nur um eine gesunde Atempause handelt. Ein Wochenschlusskurs oberhalb der Marke von 5.000 USD würde den Abschluss der diskutierten Korrekturbewegung nahelegen.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Wenn unterschiedliche Chartarten und unterschiedliche Zeitebenen „Hand in Hand“ gehen, dann wissen wir das ganz besonders zu schätzen. Der Goldpreis liefert derzeit ein Lehrbuchbeispiel für einen unserer analytischen Lieblingsansätze. Doch zunächst zur Volatilität der letzten beiden Wochen: Obwohl die Hoch-Tief-Spanne der letzten beiden Wochen über 900 USD bzw. fast 700 USD betrug, hat das Edelmetall die jeweiligen Wochenschlusskurse allesamt bei knapp 5.000 USD ausgeprägt. Auf Schlusskursbasis gestaltete sich die charttechnische Lage somit nicht ganz so dramatisch wie im Wochenverlauf. Zuletzt hatten wir die 50-Tage-Linie (akt. bei 4.579 USD) als erste wichtige Rückzugslinie sowie danach vor allem das ehemalige Allzeithoch vom Herbst vergangenen Jahres bei knapp 4.400 USD als strategische Absicherung angeführt. Diese ultimative Bastion wird zusätzlich durch den Ichimoku-Chart untermauert. Bei 4.453 USD verläuft aktuell der sog. „kijun“ – eine wichtige Ichimoku-Unterstützung. Obwohl die Korrektur heftig ausfiel, signalisiert also eine zweite Chartart, dass es sich letztlich doch nur um eine gesunde Atempause handelt. Ein Wochenschlusskurs oberhalb der Marke von 5.000 USD würde den Abschluss der diskutierten Korrekturbewegung nahelegen.
Gold (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Gold
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Absturz und schnelle Erholung: Setzt Gold jetzt seine Rally fort? - ntv Zertifikate 05.02.2026
gnubreW05. Feb. · HSBC
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis