Insider: USA übergeben Europäern zwei Nato-Kommandoposten

Brüssel, 09. Feb (Reuters) - Die USA werden Insidern zufolge die Führung zweier wichtiger Nato-Kommandostellen an europäische Offiziere abgeben. Dabei ⁠handele es sich ‍um die Posten im italienischen Neapel und in Norfolk im US-Bundesstaat Virginia, sagte eine mit dem ‌Vorgang vertraute Person aus dem Militär der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.

Der Schritt entspricht ‍der Forderung von US-Präsident Donald Trump, dass die europäischen Staaten mehr Verantwortung für ihre eigene Sicherheit übernehmen sollen. Seine Regierung hatte gefordert, das lange von den USA dominierte Militärbündnis müsse zu einer "europäisch geführten Nato" werden.

Im Rahmen ‍der Umstrukturierung sollen Europäer das "Allied Joint ⁠Force Command" in Neapel und das "Joint Force Command" in Norfolk übernehmen, die derzeit von US-Admirälen geführt werden. Im Gegenzug würden ‍die USA die Leitung dreier operativer Kommandos übernehmen, sagten der Militärinsider und eine weitere ⁠mit der Angelegenheit vertraute Person. Diese seien zwar in der Hierarchie etwas niedriger angesiedelt, trügen aber erhebliche Verantwortung für militärische Einsätze. Dabei handele es sich ‍um Kommandos der Luftwaffe, der ‌Marine und des Heeres.

Ein Nato-Vertreter bestätigte auf Anfrage, die Verbündeten hätten sich auf eine neue Aufgabenverteilung geeinigt. Europäische Partner, einschließlich der neuesten Mitglieder, würden künftig eine wichtigere Rolle in der militärischen Führung spielen. Die Entscheidung beziehe sich auf die "Planung künftiger Rotationen".

Über die Pläne hatten zuvor der französische Dienst "La Lettre" und das Magazin "Politico" berichtet.

