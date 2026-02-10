IRW-News: ACCESS Newswire: Ore Energy schließt von der EU finanziertes mehrtägiges Pilotprojekt zur Energiespeicherung im F&E-Labor von EDF in Frankreich ab

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Ore Energy schließt von der EU finanziertes mehrtägiges Pilotprojekt zur Energiespeicherung im F&E-Labor von EDF in Frankreich ab

100-Stunden-Eisen-Luft-Langzeitspeichersystem (LDES) im Rahmen des StoRIES-Programms der Europäischen Union getestet

AMSTERDAM, NL / ACCESS Newswire / 10. Februar 2026 - Ore Energy, das in den Niederlanden ansässige Start-up für Langzeit-Energiespeicherung auf Basis von Eisen-Luft-Technologie, gab heute den erfolgreichen Abschluss eines netzgekoppelten technischen Pilotprojekts seines 100-Stunden-Eisen-Luft-Energiespeichersystems im Lab les Renardières in Écuelles (Frankreich) von EDF bekannt. Das Projekt wurde im Rahmen des Programms Storage Research Infrastructure Eco-System (StoRIES) der Europäischen Union durchgeführt. Das Pilotprojekt - eines der ersten seiner Art in Europa - zeigte, dass die Eisen-Luft-LDES-Technologie (Long-Duration Energy Storage) des Unternehmens in der Lage ist, in einer realen Versorgungsumgebung eine mehrtägige Energiespeicherung bereitzustellen.

Im Rahmen des von StoRIES unterstützten Pilotprojekts setzte Ore Energy sein modulares Eisen-Luft-Batteriesystem ein, um Daten aus dem realen Netzbetrieb zu sammeln und den Nachweis zu erbringen, dass es Energie für bis zu etwa vier Tage (100 Stunden) speichern und wieder abgeben kann. Über mehrere Monate hinweg wurde das System unter unterschiedlichen Lastprofilen und saisonalen Bedingungen getestet, um das Lade- und Entladeverhalten, die Reaktionsfähigkeit des Systems und die Integration in gängige Netzmanagementansätze zu prüfen. Die im Rahmen dieses Pilotprojekts gewonnenen technischen Daten tragen zum übergeordneten Ziel von StoRIES bei, Langzeitspeicheroptionen zu bewerten, die für den mehrtägigen Ausgleich bei erneuerbaren Energien geeignet sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82927/OreEnergy_021026_DEPRcom.001.jpeg

Dieses Pilotprojekt ermöglichte es uns, die Leistung von Eisen-Luft-Batterien unter europäischen Betriebsprofilen und realen Netzbedingungen zu bewerten, sagte Aytaç Yilmaz, Mitbegründer und CEO von Ore Energy. Die durch StoRIES generierten Daten liefern uns wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sich die mehrtägige Speicherung in Versorgungsumgebungen verhält, und helfen uns dabei, die Technologie zu verfeinern und ihre potenzielle Rolle neben anderen Speicheransätzen einzuordnen.

Die Systeme von Ore Energy sind darauf ausgelegt, die Speicherung und Verteilung erneuerbarer Energien zu maximieren, um auch in längeren wind- und sonnenarmen Perioden eine kostengünstige und zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten. Das Eisen-Luft-System nutzt lediglich Eisen, Wasser und Luft, um einen reversiblen Oxidationsprozess anzutreiben. Während des Ladevorgangs wandelt überschüssiger erneuerbarer Strom Eisenoxid (Rost) wieder in metallisches Eisen um und speichert die Energie in einer stabilen festen Form für bis zu vier Tage. Beim Entladen wird das Eisen durch Kontakt mit Sauerstoff und Wasser erneut oxidiert und setzt dabei elektrische Energie frei, während es wieder rostet. Eisen-Luft-Systeme verwenden nur sichere, reichlich vorhandene Ressourcen - keine Seltenerdmetalle oder kritischen Mineralien - und ermöglichen so eine zu 100 % europäische Lieferkette von der Herstellung bis zum Ende der Lebensdauer. Das vollwertige System von Ore Energy wird modulare 40-Fuß-Container verwenden, von denen jeder mehrere MWh an Energiespeicher für mehrere Tage liefert.

Das Pilotprojekt folgt auf die kürzlich von Ore Energy durchgeführte netzgekoppelte Installation in Delft, Niederlande, die die Machbarkeit der Integration von Eisen-Luft-Systemen in bestehende europäische Verteilungsnetze demonstriert hat.

Diese Aktivität wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizont 2020 der Europäischen Union im Rahmen der Initiative StoRIES Transnational Access (TNA) unterstützt. Ziel des Programms ist es, neue Technologien zur Langzeit-Energiespeicherung in ganz Europa voranzutreiben und zu validieren. Im Rahmen dieses Programms sind die teilnehmenden Forschungsinfrastrukturen und Technologieentwickler verpflichtet, ihre Ergebnisse über geeignete Kommunikationskanäle zugänglich zu machen, um einen Beitrag zur europäischen Wissensbasis im Bereich der Langzeit-Energiespeicherung zu leisten.

Über Ore Energy

Ore Energy wurde 2023 als Spin-off der Technischen Universität Delft (TU Delft) gegründet und entwickelt netzfähige Eisen-Luft-Batterien für die Langzeit-Energiespeicherung. Seine Systeme ermöglichen eine sichere, mehrtägige Energiespeicherung unter Verwendung von lediglich Eisen, Wasser und Luft und bieten Europa einen kostengünstigen Weg zu dekarbonisierter, zuverlässiger Elektrizität. Das Unternehmen hat mehr als 25 Millionen an Finanzmitteln aufgebracht und plant, bis 2030 eine Produktionskapazität im GWh-Bereich zu erreichen. Folgen Sie Ore Energy auf LinkedIn und erfahren Sie mehr unter oreenergy.com.

Danksagung für die EU-Förderung

Dieses Projekt wurde im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020 der Europäischen Union unter der Fördervereinbarung Nr. 101036910 gefördert.

Medienkontakt

Aaron Endré

Endré Communications

ore@endrecommunications.com

Quelle: Ore Energy

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82927

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82927

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82927&tr=1

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82927&tr=1

