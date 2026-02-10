IRW-News: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FSE: K8J0) Investoren üben Optionsscheine im Wert von 1.212.704 Dollar aus

IRW-PRESS: Antimony Resources Corp. : Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FSE: K8J0) Investoren üben Optionsscheine im Wert von 1.212.704 Dollar aus

Vancouver, Kanada - 10. Februar 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FSE: K8J0) (das Unternehmen oder Antimony Resources oder ATMY) freut sich bekannt zu geben, dass Investoren seit dem 30. November 2025 6.104.400 Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von 1.212.704 Dollar ausgeübt haben.

Mit dem Abschluss der am 30. Dezember 2025 bekannt gegebenen Finanzierung in Höhe von 9.450.000 Dollar und der Ausübung dieser Optionsscheine wird die Bilanz des Unternehmens weiter gestärkt. Der Erlös wird für Explorationsarbeiten im Rahmen des Antimonprojekts Bald Hill und als Betriebskapital verwendet werden.

Antimonprojekt Bald Hill

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte von über 700 m Länge umrissen.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 3 bis 4 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Der potenzielle Umfang des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, beträgt in etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial anhand weiterer bekannter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde.

(1) TECHNISCHER BERICHT GEMÄ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09, erstellt für Antimony Resources am 28. Oktober 2025. Verfasst von John Langton, M.Sc., P.Geo., - JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

jim@antimonyresourcescorp.ca

647 278 7502

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

