IRW-News: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics richtet die Accum-ADC-Strategie mithilfe eines multidisziplinären wissenschaftlichen Beirats neu aus

IRW-PRESS: Defence Therapeutics Inc.: Defence Therapeutics richtet die Accum-ADC-Strategie mithilfe eines multidisziplinären wissenschaftlichen Beirats neu aus

Montreal, QC, Kanada, 10. Februar 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. (Defence oder das Unternehmen), ein börsennotiertes Unternehmen für Biotechnologie und präzise intrazelluläre Wirkstoffabgabe, berichtet über die Sitzung seines wissenschaftlichen Beirats (Scientific Advisory Board, SAB), die am 30. Januar 2026 stattfand und bei der es um die Arbeiten an der strategischen Positionierung von Accum® für Anwendungen in Zusammenhang mit Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) ging.

Die Gespräche dienten den Experten dazu, ihr komplementäres Fachwissen über ADC-Chemie und -Entwicklung, das Design experimenteller Studien und translationale Wissenschaft sowie Wertschöpfung und Partnerschaftsstrategien zu teilen und ermöglichten einen intensiven und äußerst konstruktiven Austausch über die Rolle von Accum® bei der Verbesserung der intrazellulären Abgabe von ADC-Nutzlasten. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Formulierung der wichtigsten wissenschaftlichen Fragen, die es zu klären gilt, die Präzisierung der Entwicklungsprioritäten und die Abstimmung der Datengenerierung mit den Erwartungen zukünftiger klinischer und pharmazeutischer Partner.

Die Gespräche waren außerordentlich bereichernd und haben uns geholfen, sowohl unseren wissenschaftlichen Fokus als auch unsere strategische Ausrichtung zu schärfen, so Dr. Maxime Parisotto, Chief Scientific Officer von Defence Therapeutics. Die Erkenntnisse unserer Berater fließen direkt in die Gestaltung unserer nächsten Studien ein und stellen sicher, dass wir genau jene Daten generieren, die für die Weiterentwicklung von Accum® für den klinischen Bereich und die Positionierung der Plattform im Hinblick auf erfolgreiche Partnerschaften am wichtigsten sind.

Folgende Experten haben mit ihrem komplementären Knowhow zum Erfolg der Gespräche beigetragen: Dr. Rob Leanna (PhD), dessen Erfahrungen auf dem Gebiet der ADC-Entwicklung, der chemischen Verbindung zwischen Wirksubstanz und Linker sowie der klinischen Weiterentwicklung durch seine langjährige Tätigkeit bei AbbVie geprägt wurde; Dr. Danny Chui (PhD), der aufgrund seiner bedeutenden Arbeiten bei den Firmen Zymeworks, Abdera Therapeutics und Kairos Therapeutics profunde Einblicke in das ADC-Design und die translationale Wissenschaft lieferte; und Dr. Brendan Hussey (PhD), der eine auf klinischer Entwicklung, strategischer Planung und Kapitalbildung basierende Perspektive zur Wertschöpfung und Partnerschaftsbildung beisteuerte. Insgesamt dienen die Beiträge der Experten als Orientierungshilfe für die nächste Entwicklungsphase der Accum®-Plattform, wo es um die klinische Umsetzung und um strategische Partnerschaften gehen wird.

Als Ergebnis dieses multidisziplinären Dialogs optimiert Defence Therapeutics seine Roadmap für die Entwicklung von Accum® für ADC-Anwendungen, um die Plattformfähigkeiten besser auf die Anforderungen der klinischen Entwicklung und Partnerschaftsüberlegungen abzustimmen. Ziel ist es, wirksamere und besser verträgliche ADC-Therapien zu ermöglichen. Dieser Ansatz stärkt das Potenzial von Accum® als intrazelluläre Verabreichungslösung der nächsten Generation für komplexe Biologika. Bei Interesse an der Sondierung von Möglichkeiten zur Zusammenarbeit oder der Vereinbarung eines Termins wenden Sie sich bitte an info@defencetherapeutics.com.

Über Defence Therapeutics:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen, das es als seine Aufgabe sieht, die Krebstherapie wirksamer und sicherer zu machen. Unter Einsatz seiner Plattform Accum® für die präzise Wirkstoffabgabe arbeitet Defence daran, die Wirksamkeit von ADCs und anderen komplexen Biologika in niedrigeren Dosierungen zu optimieren und so die Nebenwirkungen zu verringern und den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu verbessern. Durch das Heranziehen modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse und die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Pharma- und Biotech-Branche ist Defence bestrebt, bahnbrechende Therapien jenen Patienten zur Verfügung zu stellen, die sie am dringendsten benötigen. Um mehr über Defence Therapeutics zu erfahren und die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu sondieren, besuchen Sie unsere Website www.defencetherapeutics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@defencetherapeutics.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Defence Therapeutics

Sébastien Plouffe

CEO, Gründer und Direktor

Tel.: (514) 947-2272

Splouffe@defencetherapeutics.com

www.defencetherapeutics.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen eingestuft werden können. Mit Ausnahme von Angaben über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintritt vom Unternehmen erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind im Allgemeinen - jedoch nicht immer - durch Begriffe wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, möglich und vergleichbare Ausdrücke oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, dürften, könnten oder sollten, gekennzeichnet. Auch wenn das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, Marktpreise und die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantien für die zukünftige Leistung darstellen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten des Managements des Unternehmens zum Datum, an dem die Aussagen vorgenommen werden. Sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Ansichten des Managements oder andere Faktoren ändern.

Die CSE und deren Marktregulierungsorgan (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert wird) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

