IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Das südafrikanische Patentamt erteilt Manganese X ein Patent für das Verfahren zur Verarbeitung von hochreinem Mangan in Batteriequalität

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Das südafrikanische Patentamt erteilt Manganese X ein Patent für das Verfahren zur Verarbeitung von hochreinem Mangan in Batteriequalität

Montreal, Quebec - 10. Februar 2026 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (Manganese X oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das südafrikanische Patentamt Manganese X ein Patent für sein firmeneigenes Verfahren zur Reinigung von Mangansulfat erteilt hat, einem wichtigen Material, das bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge (EVs) und stationäre Energiespeichersysteme verwendet wird.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, erklärte: Die Erteilung unseres Patents für die Verarbeitung von hochreinem Mangan in Südafrika ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu einem vertikal integrierten nordamerikanischen Lieferanten von Mangan in Batteriequalität und zum Aufbau einer skalierbaren Lieferkette.

Kepman betonte: Dieses Patent stärkt unsere globalen geistigen Eigentumsrechte und unterstützt unsere langfristige Strategie, hochreines Mangansulfat an die schnell wachsenden Lithium-Ionen-Batterie-Märkte zu liefern. Das Patent ist ein zusätzlicher Pluspunkt, während wir unsere Vormachbarkeitsstudie fortsetzen, in der wir mehrere Verarbeitungswege evaluieren, um die technische und wirtschaftliche Leistung zu optimieren.

Dieses Patent steht im Einklang mit der laufenden Entwicklung des Projekts Battery Hill des Unternehmens in New Brunswick, Kanada - eine der größten Mangankarbonatlagerstätten in Nordamerika - sowie seiner Strategie zur Verarbeitung und Vermarktung von hochreinem Mangan.

Manganese X hat außerdem Patentschutz in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mexiko und Australien beantragt.

Südafrika ist einer der weltweit größten Manganproduzenten, und diese Patenterteilung verschafft Manganese X eine strategische Position in einem Mangangebiet von globaler Bedeutung und stärkt gleichzeitig seine übergeordnete Zielsetzung, eine vollständig integrierte nordamerikanische Lieferkette für kritische Mineralien aufzubauen.

Hochreines Mangansulfat ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für Kathoden, das in Lithium-Ionen-Batterienchemien wie NMC- (Nickel-Mangan-Kobalt) und neuen Kathodentechnologien mit hohem Mangangehalt verwendet wird. Diese chemischen Batteriezusammensetzungen kommen häufig in Elektrofahrzeugen, netzgebundenen Energiespeichersystemen, Backup-Systemen für erneuerbare Energien, in der Stromstabilisierung sowie in industriellen und gewerblichen Energiespeichern zum Einsatz.

Angesichts der weltweit zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen und der Priorisierung heimischer Lieferketten für kritische Mineralien durch Regierungen weltweit baut Manganese X seine Position als strategischer Lieferant von Mangan in Batteriequalität weiter aus - einem wichtigen Bestandteil sicherer, effizienterer und nachhaltigerer Lithium-Ionen-Batterien.

Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Weiterentwicklung seiner Vormachbarkeitsstudie für Battery Hill, die Skalierung seiner Technologien zur Verarbeitung von hochreinem Mangan und die Vorbereitung der kommerziellen Produktion.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithium-Ionen-Batteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Unternehmenswebseite unter www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, insbesondere Aussagen über den zukünftigen operativen Betrieb und die Aktivitäten von Manganese X, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Aussagen hinsichtlich: des Zeitplans, des Umfangs und des Abschlusses der Vormachbarkeitsstudie; der erwarteten wirtschaftlichen Kennzahlen des Projekts; der möglichen ökologischen, technischen und operativen Ergebnisse; der Erschließungsstrategie des Unternehmens; der Weiterentwicklung und der Skalierung der Verarbeitungstechnologien für hochreines Mangan; der Bewertung der Verarbeitungsmöglichkeiten; des erwarteten Nutzens des Patentschutzes und der geistigen Eigentumsrechte; der Kommerzialisierungspläne; sowie des Potenzials des Projekts Battery Hill, sich zu einem Produktionszentrum für hochreines Mangan in Nordamerika zu entwickeln. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) offengelegt, die Investoren vor jeder Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82924

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82924&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5626783008

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.