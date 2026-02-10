SAP, Service Now und Nemetschek

Künstliche Intelligenz (KI) wird zur existenziellen Herausforderung für Software-Aktien. In dieser Analyse untersuchen wir den historischen Billionen-Dollar-Ausverkauf und die Frage, ob das Narrativ „KI frisst Software“ eine überzogene Marktkorrektur oder das Ende der klassischen Software-as-a-Service-Ära markiert.

Im Fokus stehen drei Titel mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Microsoft, Service Now und Nemetschek.

Dabei zeigt sich ein dramatischer Wandel: Während Microsofts KI-Infrastruktur-Investitionen kritisch hinterfragt werden, kämpft Service Now darum, seine Workflow-Vormachtstellung gegen neue, autonome KI-Agenten zu verteidigen. Bausoftware-Anbieter Nemetschek muss beweisen, dass hochspezialisierte Nischensoftware für die Bauplanung immun gegen allgemeine KI-Modelle bleibt.

Wir analysieren den radikalen Umschwung in der Wahrnehmung von KI für Software-Unternehmen: Was bedeutet der „Anthropic-Schock“ für die Bewertung Ihrer Aktien? Droht eine dauerhafte Erosion der Nutzerzahlen oder bietet der 30-Prozent-Einbruch bei den Branchenaktien die Einstiegschance des Jahrzehnts? Eine Bestandsaufnahme.Haftungsausschluss: Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Dieser Beitrag dient rein der Information und Unterhaltung. Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko eines Totalverlusts. Eine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der Microsoft Corp. (WKN 870747) sowie der Service Now Inc. (WKN A1JX97). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitiert.