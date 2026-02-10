SAP, Service Now und Nemetschek

Ist der Ausverkauf bei Software-Aktien übertrieben?

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Künstliche Intelligenz (KI) wird zur existenziellen Herausforderung für Software-Aktien. In dieser Analyse untersuchen wir den historischen Billionen-Dollar-Ausverkauf und die Frage, ob das Narrativ „KI frisst Software“ eine überzogene Marktkorrektur oder das Ende der klassischen Software-as-a-Service-Ära markiert.

Im Fokus stehen drei Titel mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Microsoft, Service Now und Nemetschek.

Dabei zeigt sich ein dramatischer Wandel: Während Microsofts KI-Infrastruktur-Investitionen kritisch hinterfragt werden, kämpft Service Now darum, seine Workflow-Vormachtstellung gegen neue, autonome KI-Agenten zu verteidigen. Bausoftware-Anbieter Nemetschek muss beweisen, dass hochspezialisierte Nischensoftware für die Bauplanung immun gegen allgemeine KI-Modelle bleibt.

Wir analysieren den radikalen Umschwung in der Wahrnehmung von KI für Software-Unternehmen: Was bedeutet der „Anthropic-Schock“ für die Bewertung Ihrer Aktien? Droht eine dauerhafte Erosion der Nutzerzahlen oder bietet der 30-Prozent-Einbruch bei den Branchenaktien die Einstiegschance des Jahrzehnts? Eine Bestandsaufnahme.Haftungsausschluss: Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Dieser Beitrag dient rein der Information und Unterhaltung. Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko eines Totalverlusts. Eine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

* Haftungsausschluss: Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Dieser Beitrag dient rein der Information und Unterhaltung. Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko eines Totalverlusts. Eine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der Microsoft Corp. (WKN 870747) sowie der Service Now Inc. (WKN A1JX97). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitiert.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
ServiceNow
Nemetschek

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Der Eingang der Nasdaq in New York.
Videoanalyse 09.02.2026
Nvidia legt kräftig zugestern, 16:55 Uhr · onvista
Nvidia legt kräftig zu
Videoanalyse 09.02.2026
Siemens Energy zieht an - Ein Blick auf die aktuelle Entwicklunggestern, 17:04 Uhr · onvista
Siemens Energy zieht an - Ein Blick auf die aktuelle Entwicklung
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News