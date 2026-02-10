KORREKTUR/Aktien New York: Dow bleibt auf Rekordkurs

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

(Rekordhoch korrigiert)

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat seine Rekordserie am Dienstag ausgebaut. Gleich zum Start erreichte der US-Leitindex mit 50.461 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte. Zuletzt verbuchte er einen Zuwachs von 0,59 Prozent auf 50.431 Punkte.

Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 sank um 0,15 Prozent auf 25.230 Zähler. Der marktbreite S&P 500 notierte kaum verändert bei 6.967 Zählern.

Quartalsbilanzen und Prognosen von Unternehmen prägen am Dienstag erneut das Geschehen. Preisdaten und Einzelhandelsumsätze hatten kaum Einfluss./ajx/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Dow

Das könnte dich auch interessieren

Wall Street
Stagnation unter Rekordhoch - Goodyear unter Druckheute, 14:43 Uhr · dpa-AFX
Stagnation unter Rekordhoch - Goodyear unter Druck
Wall Street
Aktien New York: Dow hält sich über 50.000 Punktengestern, 14:25 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York: Dow hält sich über 50.000 Punkten
Wall Street
Dow fällt moderat unter 50.000 Punktegestern, 16:12 Uhr · dpa-AFX
Dow fällt moderat unter 50.000 Punkte
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert jetzt Potenzial für T-Aktieheute, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News