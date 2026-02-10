Der Dax ist am Dienstag um die Marke von 25.000 Punkten gependelt. Der fortgesetzte Rekordlauf des Dow Jones Industrial an der New Yorker Wall Street sorgte am Nachmittag nicht für nachhaltige Impulse, zumal dessen Gewinne im Handelsverlauf weitgehend abbröckelten. Vor dem zur Wochenmitte erwarteten US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Januar hielten sich die Anleger lieber zurück.

Die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt ist ein wichtiger Einflussfaktor für die Geldpolitik der Notenbank Fed, von der im Jahresverlauf Zinssenkungen erhofft werden. Deren Tempo und Ausmaß sind gegenwärtig eine wichtige Stellschraube für das Börsengeschehen weltweit.

Der deutsche Leitindex gab letztlich um 0,1 Prozent auf 24.988 Punkte nach. Der MDax, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, beendete den Tag nahezu unverändert Prozent bei 31.962 Zählern. Geht es nach den Chartexperten von UBS, dürfte eine Rückkehr des Dax über 25.000 Punkte erst dann nachhaltig sein, wenn auch die Kurslücke vom 19. Januar geschlossen wird.

Das wäre der Fall, wenn das deutsche Börsenbarometer wieder auf 25.300 Punkte klettert. Dann könnte es auch noch weiter nach oben gehen, zum Rekordhoch bei etwas über 25.500 Punkten. Vor rund drei Wochen allerdings hatte der von US-Präsident Donald Trump initiierte Grönland-Streit Anleger schwer beunruhigt und Gewinnmitnahmen ausgelöst.

Teamviewer-Aktie notiert nahe Rekordtief

Starke Bewegungen gab es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag vor allem bei Software-Nebenwerten. Die im SDax notierte Aktie von Teamviewer verlor zum Handelsschluss auf Xetra gut sechs Prozent auf 5,53 Euro. Erst vor knapp einer Woche, am 4. Februar, hatte Teamviewer bei gut 5,30 Euro ein Rekordtief erreicht. Sie war, wie die gesamte weltweite Branche in letzter Zeit, von Sorgen erfasst worden, dass Künstliche Intelligenz Geschäftsmodelle von Software-Unternehmen erschüttern könnte.

Hintergrund des jüngsten Kursrückgangs sind enttäuschende Ziele fürs laufende Jahr. Toby Ogg, Analyst bei JPMorgan, verwies auf ein gedämpftes Marktumfeld, das in einigen Bereichen von Teamviewer Spuren hinterlasse. Obendrein habe das Unternehmen für 2026 "einen negativen Währungseffekt von 2,8 Prozentpunkten angeführt, der in Verbindung mit der Umsatzwachstums-Prognose und der Prognose für die bereinigte operative Ergebnismarge voraussichtlich zu einer Abwärtskorrektur der Konsens-Schätzung führen wird", präzisierte er.

Ionos-Aktie zwischenzeitlich zweistellig im Minus

Negative Analystenaussagen der UBS haben am Dienstag zudem die Aktien aus dem Konzernumfeld von United Internet belastet. Die Schweizer Großbank hatte die Kaufempfehlungen für die beiden Töchter des Mobilfunk- und Internetkonzerns gestrichen, was die Titel von Ionos zwischenzeitlich um zehn Prozent fallen ließ. Sie beendeten den Handel letztlich gut acht Prozent im Minus, jene von 1&1 mit 3,4 Prozent. Der Aktienkurs des Mutterkonzerns United Internet büßte 3,7 Prozent an Wert ein.

Bei 1&1 und United Internet sah die Bilanz der Kursentwicklung in den vergangenen Monaten besser aus, was die etwas geringeren Abgaben am Dienstag mit erklärt. Die Aktien des Webhosting-Anbieters Ionos dagegen haben seit ihrem August-Hoch schon mehr als 40 Prozent an Wert verloren, was der UBS-Experte Polo Tang am Dienstag mit Sorgen vor störendem Einfluss durch Lösungen der Künstlichen Intelligenz begründete.

Mit Blick auf Ionos rechnet Tang "kurzfristig nicht mit einem beruhigenden Trend". Die Ziele für 2026 signalisierten zwar ein beschleunigtes Wachstum, doch dies werde die derzeit vorhandenen Befürchtungen, dass das Unternehmen im KI-Bereich hinterherhinkt, kaum zerstreuen. Viele Anleger befürchteten, dass der Aufstieg von KI-gestützten Tools die Lösungen von Ionos überflüssig machen könnte.

(mit Material von dpa-AFX)

