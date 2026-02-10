Macron erwartet neue Spannungen mit Trump - "Europa muss Grönland-Moment nutzen"

Paris, 10. Feb (Reuters) - Wenige Tage vor dem informellen EU-Gipfel und der Münchner Sicherheitskonferenz ruft Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ⁠zu einer ‍entschiedeneren Haltung der Europäer gegenüber den USA auf. Europa müsse sich auf weitere Feindseligkeiten der ‌USA einstellen, warnte Macron in am Dienstag veröffentlichten Interview mit europäischen Zeitungen wie "Le ‍Monde" und "Financial Times". Macron sprach in Anspielung auf die Annexions-Drohungen von US-Präsident Donald Trump erneut von einem "Grönland-Moment". Dass Trump die Drohungen in Bezug auf das zu Dänemark gehörende Grönland zurückgenommen habe, sei kein Zeichen ‍für eine dauerhafte Entspannung, sagte der ⁠Präsident und verwies auch auf den Handelskonflikt mit den USA.

Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs sollen den Gipfel am Donnerstag ‍nutzen, um Wirtschaftsreformen voranzubringen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und China sowie den USA auf ⁠der Weltbühne Paroli zu bieten, forderte Macron. Er warnte davor, dass die Strategie nicht funktioniere, sich zu beugen oder auf eine Einigung bei Konflikten ‍zu hoffen. Die Trump-Regierung ‌verhalte sich offen antieuropäisch und strebe die Zerstückelung der EU an. Er erwarte weitere Spannungen mit der Trump-Regierung, unter anderem im Hinblick auf die europäische Regulierung digitaler Technologien, sagte Macron. "Die USA werden uns in den kommenden Monaten – das ist sicher – wegen der digitalen Regulierung angreifen."

(Bericht von Gianluca Lo Nostro, geschrieben von Andreas Rinke; redigiert ⁠von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)