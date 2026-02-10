Mehrere Palästinenser durch israelisches Militär im Gazastreifen getötet

Kairo, 09. Feb (Reuters) - Bei mehreren gewaltsamen Zwischenfällen im Gazastreifen sind am Montag mindestens acht Palästinenser getötet worden. Israelische Soldaten töteten nach Angaben des Militärs vier militante Palästinenser in Rafah ⁠im Süden des ‍Küstengebiets. Diese seien aus einem Tunnel gekommen und hätten das Feuer auf die Truppen eröffnet. Das Militär bezeichnete den Angriff als schwerwiegende Verletzung der Waffenruhe ‌mit der islamistischen Hamas. Später am Montag kamen bei einem israelischen Luftangriff auf eine Wohnung in Gaza-Stadt drei Palästinenser ums ‍Leben, wie die Gesundheitsbehörden mitteilten. Ein israelischer Insider sagte, die Armee schlage als Vergeltung für den Bruch des Waffenstillstands durch die Hamas zurück.

Aus dem Umfeld der Hamas hieß es, einer der in Rafah Getöteten sei Anas Annaschar, den Sohn des ranghohen Hamas-Funktionärs und Mitbegründers Issa Annaschar. Bei einem separaten Vorfall erschossen israelische Soldaten den örtlichen Gesundheitsbehörden ‍zufolge zudem einen palästinensischen Bauern in Deir Al-Balah im ⁠Zentrum des Gazastreifens. Israel äußerte sich zu diesem Vorfall zunächst nicht.

Der Waffenstillstand, der im Oktober in Kraft trat, wird immer wieder gebrochen. Beide Seiten geben sich gegenseitig die Schuld an Verstößen, ‍während die USA beide drängt, zu den nächsten Phasen des Abkommens überzugehen. Dieses soll den Konflikt endgültig beenden. Die nächste Phase des ⁠Gaza-Plans sieht die Lösung komplexer Fragen vor. Dazu gehören die von der Hamas seit langem abgelehnte Entwaffnung der Gruppe, ein weiterer israelischer Rückzug aus dem Gazastreifen und die Entsendung einer internationalen Friedenstruppe.

Das Gesundheitsministerium in Gaza erklärte, seit der ‍Vereinbarung des Waffenstillstands im Oktober seien mindestens ‌580 Palästinenser durch israelisches Militär getötet worden. Israel zufolge wurden im gleichen Zeitraum vier Soldaten von Militanten in Gaza getötet. Der Krieg im Gazastreifen begann mit dem Angriff der Hamas auf Südisrael am 7. Oktober 2023, bei dem mehr als 1200 Menschen getötet und rund 250 als Geiseln in den Küstenstreifen verschleppt wurden. Israel begann daraufhin eine umfangreiche Offensive. Dabei wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums inzwischen mehr als 71.000 Menschen in dem Küstenstreifen getötet und weit mehr als 100.000 verletzt. Zudem sind die Wohnhäuser und die ⁠Infrastruktur in dem schmalen Küstenstreifen mit seinen einst 2,3 Millionen Bewohnern weitgehend zerstört.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi und Emily Rose. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‍unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)