MultiBank Group startet 50 % Rabatt für IBs und 25 % Einzahlungsbonus für Kunden

Die MultiBank Group, eines der weltweit größten und am stärksten regulierten Finanzderivate-Institute, hat die Einführung von zwei zeitlich begrenzten Aktionsprogrammen angekündigt, mit denen sowohl ihr Introducing Broker-Netzwerk als auch ihre Privatkunden belohnt werden sollen.

Die Programme spiegeln die fortlaufende Strategie des Unternehmens wider, die Beziehungen innerhalb seines Partner- und Kundenökosystems zu stärken und gleichzeitig die Wettbewerbsposition zu erhalten, die das Wachstum der Gruppe seit ihrer Gründung 2005 unterstützt hat.

Elite-IB-Aktion: Verbesserte Partnervergütung

Im Rahmen der Elite-IB-Aktion haben Introducing Broker der MultiBank Group Anspruch auf eine 50%-ige Erhöhung ihrer Standardrabatte und Provisionsstrukturen. Das Programm bietet IBs die Möglichkeit, Rabatte und Provisionen von bis zu 50.000 US-Dollar zu verdienen, vorbehaltlich der Bedingungen der Aktion.

Die Initiative ist so strukturiert, dass Partner belohnt werden, die während des Aktionszeitraums neue Handelskunden an die MultiBank Group vermitteln.

Kundenaktion: Verbesserte Bonus- und Handelsbedingungen

Während des Aktionszeitraums haben Privatkunden der MultiBank Group Anspruch auf einen Einzahlungsbonus von 25 % bis zu 40.000 $.

Händler erhalten außerdem Zugang zu wettbewerbsfähigen Handelsbedingungen: eine Hebelwirkung von bis zu 1:1.000 auf Gold und wichtige Devisenpaare, wobei die Spreads für Gold bei 15 Cent beginnen.

Diese Programme unterstreichen das Engagement der MultiBank Group, wettbewerbsfähige Geschäftsbedingungen für ihr Partnernetzwerk und ihren globalen Kundenstamm anzubieten. Ihre Struktur spiegelt den doppelten Fokus wider, die von Introducing Brokers aufgebauten Geschäfte zu unterstützen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Kunden weiterhin von institutionellen Preisen und Liquidität profitieren.

Über die MultiBank Group

Die MultiBank Group wurde 2005 in Kalifornien, USA, gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzderivaten mit über 2 Millionen Kunden in 100 Ländern. Im April 2025 verzeichnete sie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 35 Milliarden US-Dollar, wobei das höchste Tagesvolumen 55,8 Milliarden US-Dollar erreichte. Die MultiBank Group ist bekannt für ihre innovativen Handelslösungen, ihre strenge Einhaltung der Vorschriften und ihren außergewöhnlichen Kundenservice und bietet eine Reihe von Brokerage-Dienstleistungen und Vermögensverwaltungslösungen an. Sie wird auf fünf Kontinenten von mehr als 17 der renommiertesten Finanzbehörden weltweit reguliert. Die preisgekrönten Handelsplattformen der MultiBank Group bieten eine Hebelwirkung von bis zu 1000:1 für eine Vielzahl von Produkten, darunter Devisen, Metalle, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen. Die MultiBank Group hat über 80 Finanzauszeichnungen für ihre herausragenden Leistungen im Handel und ihre Einhaltung der Vorschriften erhalten.

