Ölkonzern BP verschärft Sparmaßnahmen und streicht Aktienrückkäufe

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP verschärft seine Kostensparmaßnahmen und kauft vorerst keine weiteren Aktien zurück. Überschüssige Barmittel sollen vollständig zur Stärkung der Bilanz eingesetzt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Bis Ende 2027 will der Konzern die Kosten um 5,5 bis 6,5 Milliarden Dollar senken. Das sind 1,5 Milliarden Dollar mehr als zuletzt angestrebt. Der bereinigte Nettogewinn betrug im vierten Quartal 1,54 Milliarden Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro). Damit traf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Im dritten Quartal hatte der Gewinn bei 2,2 Milliarden Dollar gelegen, im Vorjahreszeitraum bei knapp 1,2 Milliarden. Die Aktie gab im frühen Handel bis zu knapp sechs Prozent nach und lag damit am Ende des Stoxx 50 . Händler führten die massiven Verluste hauptsächlich auf den Stopp der Aktienrückkäufe zurück./err/mne/zb