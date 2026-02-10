Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG 10.02.2026 / 10:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.02.2026 Kursziel: 175,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Preview 2026 & Feedback HIT: Wachstumstreiber voll intakt Alzchem hat sich vergangene Woche mit CFO Andreas Lösler bei den 15. Hamburger Investorentagen präsentiert. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen zum Ende des Monats (Vorlage des Geschäftsberichts erfolgt am 27. Februar) positiven Newsflow bringen wird und die Jahresziele 2025 erreichen konnte. Da sich laut Vorstand die laufenden Investitionsprojekte bei Nitroguanidin (NQ) und Kreatin unternehmensseitig 'on track' befinden und die jüngste Vertriebskooperationen mit der Großmolkerei Ehrmann erfolgreich angelaufen ist, nimmt die Visibilität für zukünftige Wachstumskatalysatoren u.E. stetig zu. Kreatinproduktion wird ausgeweitet: Nachdem der Launch der neuen Produktlinie 'High Protein Creatine' von Ehrmann im vergangenen Oktober erfolgt ist, sind die mit jeweils 1,5g Kreatin von Alzchem versehenen Riegel, Drinks und Puddings mittlerweile bei allen führenden deutschen Supermarktketten erhältlich. Als nächstes soll der Vertrieb in den Niederlanden, Polen, Großbritannien, Spanien, Portugal, Finnland, Tschechien und der Slowakei sowie dem Ehrmann Online Shop starten. Alzchem hatte bereits in Q3/25 die Kreatin-Kapazitäten am Standort Trostberg in kleinerem Umfang erweitert und Anfang Dezember ein umfangreiches Investitionsprogramm über insgesamt rund 120 Mio. EUR zum Bau einer zunehmend automatisierten Produktionsanlage für Kreatin und dessen Vorprodukte angekündigt (vgl. Comment vom 09.12.2025). Wir sind der Überzeugung, dass die ab H2/27 stufenweise in Betrieb gehenden neuen Kapazitäten schnell ausgelastet werden können, zumal weitere Milchverarbeiter bereits Interesse bekundet haben und auch die Vermarktung kreatinhaltiger Functional-Food Produkte in den USA nur eine Frage der Zeit scheint. Im eingeschwungenen Zustand sollte aus den hinzukommenden Kreatin-Kapazitäten ein jährlicher Umsatzbeitrag im unteren dreistelligen Mio.-Euro-Bereich mit für das Segment Specialty Chemicals typischen hohen Margen resultieren (Segment-EBITDA-Marge 9M/25: 27,7%). Von leichten Verzögerungen gehen wir nun hingegen beim Ramp-Up der neuen NQ-Kapazitäten aus. Zwar befindet sich laut Vorstand der Ausbau auch hier im unternehmenseigenen Zeit- und Kostenrahmen, doch dürfte Alzchem mit der für Q3/26 geplanten Inbetriebnahme den Kunden etwas voraus sein, sodass erst ab dem GJ 2027 ein nennenswerter Impact zu erwarten ist. 1 Mrd. EUR Umsatz als Ziel: Nichtsdestotrotz steuert das Unternehmen auf Basis der Wachstumsdynamiken im Spezialitätengeschäft u.E. weiterhin auf die Umsatzschwelle von 1 Mrd. EUR bis 2030 bei stattlichen EBITDA-Margen von >20% zu, was der CFO in seiner HIT-Präsentation als Zielsetzung unterstrich. Zu besonderen Belastungen in H1/26 führt jedoch die seit Anfang Dezember laufende planmäßige Komplettüberholung eines der Carbidöfen. Dies gepaart mit den Ramp-Up-Kosten trägt dazu bei, dass wir vor allem die erste Jahreshälfte als Übergangsphase betrachten und uns hinsichtlich der Ergebnisprognosen für 2026 unterhalb des Konsens' (EBITDA 2026e: 129,8 Mio. EUR) positionieren. Für FY 2025 erwarten wir jedoch im Einklang mit dem Konsens einen Zieleinlauf leicht oberhalb der kommunizierten Zielmarke von ca. 113 Mio. EUR EBITDA. Fazit: Alzchem vereint gleich mehrere attraktive und unkorellierte Wachstumsstories. Wenngleich wir diese als voll intakt ansehen, erscheinen uns die Markterwartungen an 2026 etwas zu hoch gegriffen. Wir erachten den Investment Case dennoch weiterhin als sehr attraktiv und raten bei einem unveränderten Kursziel von 175,00 EUR zum Kauf der Aktie, insbesondere im Falle von Kursschwächen. Neben den u.E. starken strukturellen Wachstumstreibern sollte auch das Mitte Dezember gestartete neue Aktienrückkaufprogramm von bis zu 10 Mio. EUR den Kurs in gewissem Umfang nach unten absichern. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5d70e08ed58082e674702871daed4bb3 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=e36bc0f0-065d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2274026 10.02.2026 CET/CEST °