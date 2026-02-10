Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG

10.02.2026 / 10:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.02.2026
     Kursziel:                  175,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Preview 2026 & Feedback HIT: Wachstumstreiber voll intakt

Alzchem hat sich vergangene Woche mit CFO Andreas Lösler bei den 15.
Hamburger Investorentagen präsentiert. Wir gehen davon aus, dass das
Unternehmen zum Ende des Monats (Vorlage des Geschäftsberichts erfolgt am
27. Februar) positiven Newsflow bringen wird und die Jahresziele 2025
erreichen konnte. Da sich laut Vorstand die laufenden Investitionsprojekte
bei Nitroguanidin (NQ) und Kreatin unternehmensseitig 'on track' befinden
und die jüngste Vertriebskooperationen mit der Großmolkerei Ehrmann
erfolgreich angelaufen ist, nimmt die Visibilität für zukünftige
Wachstumskatalysatoren u.E. stetig zu.

Kreatinproduktion wird ausgeweitet: Nachdem der Launch der neuen
Produktlinie 'High Protein Creatine' von Ehrmann im vergangenen Oktober
erfolgt ist, sind die mit jeweils 1,5g Kreatin von Alzchem versehenen
Riegel, Drinks und Puddings mittlerweile bei allen führenden deutschen
Supermarktketten erhältlich. Als nächstes soll der Vertrieb in den
Niederlanden, Polen, Großbritannien, Spanien, Portugal, Finnland, Tschechien
und der Slowakei sowie dem Ehrmann Online Shop starten. Alzchem hatte
bereits in Q3/25 die Kreatin-Kapazitäten am Standort Trostberg in kleinerem
Umfang erweitert und Anfang Dezember ein umfangreiches Investitionsprogramm
über insgesamt rund 120 Mio. EUR zum Bau einer zunehmend automatisierten
Produktionsanlage für Kreatin und dessen Vorprodukte angekündigt (vgl.
Comment vom 09.12.2025).

Wir sind der Überzeugung, dass die ab H2/27 stufenweise in Betrieb gehenden
neuen Kapazitäten schnell ausgelastet werden können, zumal weitere
Milchverarbeiter bereits Interesse bekundet haben und auch die Vermarktung
kreatinhaltiger Functional-Food Produkte in den USA nur eine Frage der Zeit
scheint. Im eingeschwungenen Zustand sollte aus den hinzukommenden
Kreatin-Kapazitäten ein jährlicher Umsatzbeitrag im unteren dreistelligen
Mio.-Euro-Bereich mit für das Segment Specialty Chemicals typischen hohen
Margen resultieren (Segment-EBITDA-Marge 9M/25: 27,7%). Von leichten
Verzögerungen gehen wir nun hingegen beim Ramp-Up der neuen NQ-Kapazitäten
aus. Zwar befindet sich laut Vorstand der Ausbau auch hier im
unternehmenseigenen Zeit- und Kostenrahmen, doch dürfte Alzchem mit der für
Q3/26 geplanten Inbetriebnahme den Kunden etwas voraus sein, sodass erst ab
dem GJ 2027 ein nennenswerter Impact zu erwarten ist.

1 Mrd. EUR Umsatz als Ziel: Nichtsdestotrotz steuert das Unternehmen auf
Basis der Wachstumsdynamiken im Spezialitätengeschäft u.E. weiterhin auf die
Umsatzschwelle von 1 Mrd. EUR bis 2030 bei stattlichen EBITDA-Margen von
>20% zu, was der CFO in seiner HIT-Präsentation als Zielsetzung unterstrich.
Zu besonderen Belastungen in H1/26 führt jedoch die seit Anfang Dezember
laufende planmäßige Komplettüberholung eines der Carbidöfen. Dies gepaart
mit den Ramp-Up-Kosten trägt dazu bei, dass wir vor allem die erste
Jahreshälfte als Übergangsphase betrachten und uns hinsichtlich der
Ergebnisprognosen für 2026 unterhalb des Konsens' (EBITDA 2026e: 129,8 Mio.
EUR) positionieren. Für FY 2025 erwarten wir jedoch im Einklang mit dem
Konsens einen Zieleinlauf leicht oberhalb der kommunizierten Zielmarke von
ca. 113 Mio. EUR EBITDA.

Fazit: Alzchem vereint gleich mehrere attraktive und unkorellierte
Wachstumsstories. Wenngleich wir diese als voll intakt ansehen, erscheinen
uns die Markterwartungen an 2026 etwas zu hoch gegriffen. Wir erachten den
Investment Case dennoch weiterhin als sehr attraktiv und raten bei einem
unveränderten Kursziel von 175,00 EUR zum Kauf der Aktie, insbesondere im
Falle von Kursschwächen. Neben den u.E. starken strukturellen
Wachstumstreibern sollte auch das Mitte Dezember gestartete neue
Aktienrückkaufprogramm von bis zu 10 Mio. EUR den Kurs in gewissem Umfang
nach unten absichern.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=5d70e08ed58082e674702871daed4bb3

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e36bc0f0-065d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2274026 10.02.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Alzchem Group AG

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News