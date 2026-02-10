Original-Research: Bastei Lübbe AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG

10.02.2026 / 10:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG

     Unternehmen:               Bastei Lübbe AG
     ISIN:                      DE000A1X3YY0

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.02.2026
     Kursziel:                  13,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Ertragsentwicklung im wichtigen Weihnachtsgeschäft unter der Erwartung -
bestätigte Guidance erscheint ambitioniert

Die Bastei Lübbe AG hat jüngst die Zahlen für das dritte Quartal (Okt.-Dez.)
vorgelegt, die unter unseren Erwartungen lagen. Vor dem Hintergrund des
saisonal eher schwächeren Q4 sowie der bislang verhaltenen Umsatz- und
Ergebnistrends in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres erscheint das
Erreichen der Guidance aus heutiger Sicht ambitioniert.

[Tabelle]

Der Umsatz im dritten Quartal belief sich auf 35,1 Mio. EUR und lag damit
3,3% über dem Vorjahreswert. Zwar entwickelte sich das Unternehmen damit
relativ besser als der Gesamtmarkt im Segment Belletristik (Branchenmonitor
Buch: Okt. +4,1%, Nov. -2,8%, Dez. +2,4%), die Entwicklung des gesamten
Buchmarkts im wichtigen Schlussquartal blieb jedoch insgesamt enttäuschend.
Folglich lag der Umsatz in Q3 unter unserer Erwartung.

Die Kostenstruktur war im Berichtszeitraum vor allem durch einen deutlichen
Anstieg des Materialaufwands geprägt, dessen Quote um 5,2PP auf 54,7%
zulegte. Treiber waren höhere Produktionskosten sowie gestiegene
Autorenhonorare für einzelne Blockbuster-Titel. Die nur leicht
unterproportional gestiegenen Personal- und sonstigen betrieblichen
Aufwendungen reichten im dritten Quartal nicht aus, um die höhere
Materialaufwandsquote sowie den gegenüber unserer Prognose niedrigeren
Umsatz zu kompensieren, sodass das EBIT von 3,6 Mio. EUR unsere Erwartung
unterschritt. Mit einer EBIT-Marge von 10,2% zeigte das Unternehmen im
Branchenvergleich u.E. dennoch eine solide Entwicklung.

Prognosenanpassung: Im Rahmen der Q3-Berichterstattung bestätigte das
Management die Guidance von 120-125 Mio. EUR Umsatz sowie ein EBIT in der
Bandbreite von 14-16 Mio. EUR. Das Erreichen des unteren Endes impliziert
für Q4 einen Umsatz von knapp 28 Mio. EUR sowie ein EBIT von rund 3,9 Mio.
EUR (inkl. des in der Prognose enthaltenen Beteiligungsergebnisses von 0,6
Mio. EUR). Unter Berücksichtigung der Vorjahresquartale, der Entwicklung in
Q3 sowie der schwachen Branchenkennzahlen im Januar (Belletristik -9,8% yoy)
erscheinen diese Zielgrößen ambitioniert. Wir haben daher unsere Schätzungen
für 2025 reduziert und infolge der niedrigeren Ausgangsbasis auch die
Annahmen für die Folgejahre angepasst.

Fazit: Bastei Lübbe steht im laufenden Geschäftsjahr erwartungsgemäß vor
einer anspruchsvollen Vergleichsbasis. Die verhaltene Marktlage im Januar
sowie u.E. zunehmender Wettbewerbsdruck im Bereich der community-getriebenen
Imprints erschweren das Erreichen der Jahresziele. Sollten sich die
Marktbedingungen im Februar und März nicht verbessern, halten wir eine
Anpassung der Guidance in den kommenden Wochen für möglich, was den
kurzfristigen Newsflow belasten könnte. Ungeachtet dessen sehen wir das
Unternehmen trotz des Wettbewerbsumfelds weiterhin als klaren Marktführer in
Deutschland und im Digitalgeschäft vergleichsweise stark positioniert.
Unsere fundamentale Einschätzung zur Attraktivität des Investmentcase bleibt
bestehen. Entsprechend bestätigen wir unsere Kaufempfehlung bei reduziertem
Kursziel von 13,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=571d08cafdf90aa3bcc2a41d2ae50f21

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=dd8110df-065d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2274020 10.02.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Bastei Lübbe

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News