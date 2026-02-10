Original-Research: Bastei Lübbe AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG 10.02.2026 / 10:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG Unternehmen: Bastei Lübbe AG ISIN: DE000A1X3YY0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.02.2026 Kursziel: 13,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA Ertragsentwicklung im wichtigen Weihnachtsgeschäft unter der Erwartung - bestätigte Guidance erscheint ambitioniert Die Bastei Lübbe AG hat jüngst die Zahlen für das dritte Quartal (Okt.-Dez.) vorgelegt, die unter unseren Erwartungen lagen. Vor dem Hintergrund des saisonal eher schwächeren Q4 sowie der bislang verhaltenen Umsatz- und Ergebnistrends in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres erscheint das Erreichen der Guidance aus heutiger Sicht ambitioniert. [Tabelle] Der Umsatz im dritten Quartal belief sich auf 35,1 Mio. EUR und lag damit 3,3% über dem Vorjahreswert. Zwar entwickelte sich das Unternehmen damit relativ besser als der Gesamtmarkt im Segment Belletristik (Branchenmonitor Buch: Okt. +4,1%, Nov. -2,8%, Dez. +2,4%), die Entwicklung des gesamten Buchmarkts im wichtigen Schlussquartal blieb jedoch insgesamt enttäuschend. Folglich lag der Umsatz in Q3 unter unserer Erwartung. Die Kostenstruktur war im Berichtszeitraum vor allem durch einen deutlichen Anstieg des Materialaufwands geprägt, dessen Quote um 5,2PP auf 54,7% zulegte. Treiber waren höhere Produktionskosten sowie gestiegene Autorenhonorare für einzelne Blockbuster-Titel. Die nur leicht unterproportional gestiegenen Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwendungen reichten im dritten Quartal nicht aus, um die höhere Materialaufwandsquote sowie den gegenüber unserer Prognose niedrigeren Umsatz zu kompensieren, sodass das EBIT von 3,6 Mio. EUR unsere Erwartung unterschritt. Mit einer EBIT-Marge von 10,2% zeigte das Unternehmen im Branchenvergleich u.E. dennoch eine solide Entwicklung. Prognosenanpassung: Im Rahmen der Q3-Berichterstattung bestätigte das Management die Guidance von 120-125 Mio. EUR Umsatz sowie ein EBIT in der Bandbreite von 14-16 Mio. EUR. Das Erreichen des unteren Endes impliziert für Q4 einen Umsatz von knapp 28 Mio. EUR sowie ein EBIT von rund 3,9 Mio. EUR (inkl. des in der Prognose enthaltenen Beteiligungsergebnisses von 0,6 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung der Vorjahresquartale, der Entwicklung in Q3 sowie der schwachen Branchenkennzahlen im Januar (Belletristik -9,8% yoy) erscheinen diese Zielgrößen ambitioniert. Wir haben daher unsere Schätzungen für 2025 reduziert und infolge der niedrigeren Ausgangsbasis auch die Annahmen für die Folgejahre angepasst. Fazit: Bastei Lübbe steht im laufenden Geschäftsjahr erwartungsgemäß vor einer anspruchsvollen Vergleichsbasis. Die verhaltene Marktlage im Januar sowie u.E. zunehmender Wettbewerbsdruck im Bereich der community-getriebenen Imprints erschweren das Erreichen der Jahresziele. Sollten sich die Marktbedingungen im Februar und März nicht verbessern, halten wir eine Anpassung der Guidance in den kommenden Wochen für möglich, was den kurzfristigen Newsflow belasten könnte. Ungeachtet dessen sehen wir das Unternehmen trotz des Wettbewerbsumfelds weiterhin als klaren Marktführer in Deutschland und im Digitalgeschäft vergleichsweise stark positioniert. Unsere fundamentale Einschätzung zur Attraktivität des Investmentcase bleibt bestehen. Entsprechend bestätigen wir unsere Kaufempfehlung bei reduziertem Kursziel von 13,00 EUR (zuvor: 15,00 EUR). 