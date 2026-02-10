Original-Research: Frequentis AG (von BankM AG): Halten

Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG

10.02.2026 / 12:06 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG

     Unternehmen:               Frequentis AG
     ISIN:                      ATFREQUENT09

     Anlass der Studie:         Vorläufige Zahlen GJ 2025, Kurzanalyse
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      10.02.2026
     Kursziel:                  EUR 72,64
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     19.08.25, vormals Kaufen
     Analyst:                   Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Erwartungen klar übertroffen - Book-to-bill: 1,17

Die vorläufigen Jahreszahlen der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General
Standard, FQT GY) zeigen ein klares Übertreffen der Markterwartung und der
eigenen Guidance. Der Umsatz stieg auf rd. EUR 580 Mio. (+20,8%; Guidance
+10%). Das EBIT erreichte EUR 47 Mio., was eine Marge um 8% impliziert.
Bereinigt man diese um einen positiven Sondereffekt (s.u.), ergibt sich eine
EBIT-Marge auf Vorjahresniveau (6,7%). Der bereinigte EBIT-Margenwert
entspricht ungefähr unserer Erwartung, in absoluter Höhe wurde unsere
EBIT-Erwartung jedoch klar übertroffen. Die höhere Umsatzbasis und die
leicht höhere Margenerwartung bedingen eine Anhebung unserer Schätzungen.
Wir bleiben bis zur Vorlage des finalen GB 2025 (am 9.4.26) mit 10%igem
Umsatzwachstum eher konservativ, denn die Book-to-Bill-Ratio (1,17) legt
eine höhere Wachstumsrate nahe und das Geschäftsumfeld bleibt positiv. Auf
Grundlage unserer Schätzungen (KGV 2026e: 35) ist die FQT-Aktie auf den
derzeitigen Kursniveaus ein Halten.

Nach Aktualisierung unserer DCF- und Peer Group-Analyse steigt unser Fairer
Wert deutlich auf EUR 72,64.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=879e3afad7ea8b8602d55d4710d9235f
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker, CEFA
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de

---------------------------------------------------------------------------

Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=f7367602-066e-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2274122 10.02.2026 CET/CEST

FREQUENTIS

