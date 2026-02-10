Original-Research: IVU Traffic Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

10.02.2026
Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG

10.02.2026 / 10:40 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG

     Unternehmen:               IVU Traffic Technologies AG
     ISIN:                      DE0007448508

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.02.2026
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

HIT-Feedback: IVU präsentiert sich weiter auf Kurs

In der letzten Woche präsentierte CEO Martin Müller-Elschner die IVU Traffic
Technologies AG im Rahmen der Hamburger Investorentage und lieferte
Einblicke in die operative Entwicklung.

Starke Positionierung im margenstarken Schienensegment: Das
Eisenbahngeschäft steuert fast die Hälfte zum Konzernumsatz bei und liefert
einen überproportionalen Ergebnisbeitrag. Hier sind aufgrund der höheren
Fahrzeugpreise größere Einsparungspotenziale durch effiziente Flottenplanung
als im Straßenverkehr vorhanden, was sich in den erzielbaren Lizenzerlösen
widerspiegelt. Der Vorstand sieht das Unternehmen bei der Ressourcenplanung
im Eisenbahnbereich im Vergleich zu den Wettbewerbern deutlich besser
aufgestellt. Ebenfalls erleichtern renommierte internationale Referenzkunden
wie die Schweizer Bundesbahnen den Vertrieb.

Beständiger Ausbau des Produktportfolios: Im wettbewerbsintensiveren
Straßenverkehr zeigt IVU kontinuierliche Produktinnovationen wie die
webbasierten -Produkte, die durch Konzentration auf wesentliche Funktionen
und moderne Architektur die Installation und die Bedienbarkeit der Software
deutlich vereinfachen. Neue Funktionen der Softwaresuite sind beispielsweise
IVU.GPT, ein Übersetzungstool, das Anweisungen aus der Leitstelle für Fahrer
mit eingeschränkten Deutschkenntnissen in die jeweilige Muttersprache
übersetzt.

Kontinuierliche Entwicklung und hohe Resilienz: Das Management betonte die
Ambition, den historischen Trend stetig steigender Umsätze und Ergebnisse
auch künftig fortzusetzen, was auch 2025 gelungen sein dürfte. Gestützt wird
die Entwicklung durch den zunehmenden Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus
Wartung und Hosting, die mittelfristig für rund die Hälfte der Umsätze
stehen soll. Der historische Wachstumspfad soll auch künftig fortgesetzt
werden. So war das Unternehmen von bisherigen Ausgabensperren beim
Großkunden Deutsche Bahn nicht betroffen, da die IVU-Lösungen entweder als
betriebskritisch eingestuft oder für sonstige Kosteneinsparungen benötigt
wurden. Andererseits dämpfte der Vorstand Hoffnungen auf eine deutliche
Wachstumsbeschleunigung durch das deutsche Sondervermögen.

Margensteigerung avisiert: Nach dem deutlichen Ausbau der Belegschaft in den
letzten Jahren auf aktuell 1.073 Mitarbeiter (30.09.2025), sieht Herr
Müller-Elschner die IVU nun gut aufgestellt. Zukünftiges Wachstum der
Personalkosten soll sich entsprechend auf die Lohnsteigerungen beschränken
(Ø 2019-2024: +3,5% p.a.), was in Kombination mit dem überproportionalen
Umsatzwachstum zu einer Ausweitung des Margenniveaus führen dürfte. Wir
sehen zentrale Aktivitäten wie Softwareentwicklung und Support als
naheliegende Anwendungsbereiche für den internen Einsatz von Künstlicher
Intelligenz, sodass der Output des bestehenden Personals deutlich zunehmen
dürfte.

Fazit: Der Auftritt bestätigte unsere Einschätzung eines hochresilienten
Geschäftsmodells, das nun in eine Phase verstärkter operativer Skalierung
eintritt. Wir bestätigen das 'Kaufen'-Rating und unser Kursziel in Höhe von
25,00 EUR.



---------------------------------------------------------------------------

2274024 10.02.2026 CET/CEST

