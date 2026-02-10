Original-Research: IVU Traffic Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG 10.02.2026 / 10:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG ISIN: DE0007448508 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.02.2026 Kursziel: 25,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann HIT-Feedback: IVU präsentiert sich weiter auf Kurs In der letzten Woche präsentierte CEO Martin Müller-Elschner die IVU Traffic Technologies AG im Rahmen der Hamburger Investorentage und lieferte Einblicke in die operative Entwicklung. Starke Positionierung im margenstarken Schienensegment: Das Eisenbahngeschäft steuert fast die Hälfte zum Konzernumsatz bei und liefert einen überproportionalen Ergebnisbeitrag. Hier sind aufgrund der höheren Fahrzeugpreise größere Einsparungspotenziale durch effiziente Flottenplanung als im Straßenverkehr vorhanden, was sich in den erzielbaren Lizenzerlösen widerspiegelt. Der Vorstand sieht das Unternehmen bei der Ressourcenplanung im Eisenbahnbereich im Vergleich zu den Wettbewerbern deutlich besser aufgestellt. Ebenfalls erleichtern renommierte internationale Referenzkunden wie die Schweizer Bundesbahnen den Vertrieb. Beständiger Ausbau des Produktportfolios: Im wettbewerbsintensiveren Straßenverkehr zeigt IVU kontinuierliche Produktinnovationen wie die webbasierten -Produkte, die durch Konzentration auf wesentliche Funktionen und moderne Architektur die Installation und die Bedienbarkeit der Software deutlich vereinfachen. Neue Funktionen der Softwaresuite sind beispielsweise IVU.GPT, ein Übersetzungstool, das Anweisungen aus der Leitstelle für Fahrer mit eingeschränkten Deutschkenntnissen in die jeweilige Muttersprache übersetzt. Kontinuierliche Entwicklung und hohe Resilienz: Das Management betonte die Ambition, den historischen Trend stetig steigender Umsätze und Ergebnisse auch künftig fortzusetzen, was auch 2025 gelungen sein dürfte. Gestützt wird die Entwicklung durch den zunehmenden Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Wartung und Hosting, die mittelfristig für rund die Hälfte der Umsätze stehen soll. Der historische Wachstumspfad soll auch künftig fortgesetzt werden. So war das Unternehmen von bisherigen Ausgabensperren beim Großkunden Deutsche Bahn nicht betroffen, da die IVU-Lösungen entweder als betriebskritisch eingestuft oder für sonstige Kosteneinsparungen benötigt wurden. Andererseits dämpfte der Vorstand Hoffnungen auf eine deutliche Wachstumsbeschleunigung durch das deutsche Sondervermögen. Margensteigerung avisiert: Nach dem deutlichen Ausbau der Belegschaft in den letzten Jahren auf aktuell 1.073 Mitarbeiter (30.09.2025), sieht Herr Müller-Elschner die IVU nun gut aufgestellt. Zukünftiges Wachstum der Personalkosten soll sich entsprechend auf die Lohnsteigerungen beschränken (Ø 2019-2024: +3,5% p.a.), was in Kombination mit dem überproportionalen Umsatzwachstum zu einer Ausweitung des Margenniveaus führen dürfte. Wir sehen zentrale Aktivitäten wie Softwareentwicklung und Support als naheliegende Anwendungsbereiche für den internen Einsatz von Künstlicher Intelligenz, sodass der Output des bestehenden Personals deutlich zunehmen dürfte. Fazit: Der Auftritt bestätigte unsere Einschätzung eines hochresilienten Geschäftsmodells, das nun in eine Phase verstärkter operativer Skalierung eintritt. Wir bestätigen das 'Kaufen'-Rating und unser Kursziel in Höhe von 25,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=33f83909beb690c8ef693cb7bda89d4b Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=e2150e84-065d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2274024 10.02.2026 CET/CEST °