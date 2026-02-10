Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PORR AG - von Montega AG 10.02.2026 / 10:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.02.2026 Kursziel: 46,00 EUR (zuvor: 36,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Preview FY 2025 & Feedback HIT: Jahresziele sollten sicher erreicht worden sein PORR wird am 26. März den Geschäftsbericht 2025 vorlegen und dürfte Ende Februar Vorabzahlen melden. Auf Basis positiver Meldungen aus dem Branchenumfeld sowie unserer Eindrücke von den 15. Hamburger Investorentagen (PORR präsentierte sich mit CFO Klemens Eiter) sehen wir keinerlei Anlass zur Sorge, dass die Ziele für 2025 nicht erreicht worden sein sollten. Vielmehr positionieren wir uns angesichts der erwarteten Verstetigung einer positiven Margenentwicklung nun auch langfristig optimistischer. Closest Peer mit starkem Jahresabschluss: Bereits Ende Januar gab mit der STRABAG SE der österreichische Branchenprimus starke erste Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr bekannt. So konnte die Bauleistung voraussichtlich um rund 6% yoy auf ca. 20,4 Mrd. EUR gesteigert und die bisher prognostizierte EBIT-Marge (>=5,0%) mit mindestens 6,5% deutlich übertroffen werden. Maßgeblich für das höhere Ergebnis sind laut STRABAG u.a. positive Effekte aus Großprojekten insbesondere im Infrastrukturbereich in Deutschland und im internationalen Geschäft sowie die zum Jahresende noch milden Witterungsverhältnisse in Deutschland, die zu einer höheren Kapazitätsauslastung führten. Letzteres zeigt sich beispielsweise auch in den Maschinennutzungsdaten des Baumaschinenherstellers Komatsu für Europa (Dezember: +4,1% yoy). Wir gehen davon aus, dass diese Umstände sich auch positiv auf den Jahresabschluss von PORR ausgewirkt haben, wenngleich ein derart deutliches Übertreffen der Prognose u.E. hier nicht zu erwarten ist. Die finalen ersten Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 sowie die Guidance für 2026 wird STRABAG noch in dieser Woche am 12. Februar bekannt geben, was weitere X-Reads auf PORR ermöglichen sollte. Q4 dürfte deutlichen Margenanstieg zeigen: Bei Erreichen der jeweiligen Untergrenze für das Erlös- und Ergebnisziel (Umsatz: 6,2-6,3 Mrd. EUR; EBIT 180-190 Mio. EUR) dürfte PORR in Q4/25 eine operative Marge i.H.v. ca. 4,5% (Vj.: 4,2%) bzw. ein EBIT rund 72 Mio. EUR (Vj.: 66,5 Mio. EUR) erzielt haben. Dies wäre gleichbedeutend mit der bereits zehnten quartalsweisen Margensteigerung (yoy) infolge und ist u.E. Ausdruck der hohen Kostenkontrolle und fortlaufender Effizienzsteigerungen. So legte CFO Eiter auf dem HIT auch die Zielsetzung dar, die durch Inflation und Personaleinstellungen zuletzt gestiegene Verwaltungsaufwandsquote (2024: 7,6% vs. 2022: 6,7%) bis 2030 wieder auf ca. 7% zu senken. Dies ist u.E. aber nur einer von vielen Faktoren, die zu sukzessiven Profitabilitätssteigerungen bis zum Margenziel von 3,5-4,0% in 2030 beitragen sollten. Hinzu kommt etwa wachsendes Exposure bei margenstarken Bauleistungen wie im Bau von Rechenzentren oder im Bereich Healthcare. PORR agiert hier als One-Stop-Shop und baute diese Positionierung durch die strategische Akquisition des Projektentwicklers für Gesundheitseinrichtungen VAMED zuletzt weiter aus. All dies stimmt uns zuversichtlich, dass PORR mittelfristig auf das Margenniveau der Peergroup (Ø-EBIT-Marge: 3,7%) aufschließen und auch langfristig ein solides Margenniveau erzielen kann. Vor diesem Hintergrund heben wir bei ansonsten unveränderten Prognosen die Margenannahme im Terminal Value des DCF-Modells auf nach wie vor defensive 3,0% an (zuvor: 2,4%). Fazit: Bei PORR gehen operative Erfolge und ein positives Sentiment für den Sektor u.E. nach wie vor Hand in Hand. Nach Fortschreibung des DCF-Modells und Anhebung der TV-Marge ermitteln wir einen neuen Fair Value von 46,00 EUR für die Aktie (zuvor: 36,00 EUR). Bei Erreichen des Kursziels wäre PORR mit einem KGV 2026e von 15,4x bewertet, was auf Höhe von STRABAG (Fwd.-KGV: 15,1x) und noch weit unter Peers wie Budimex (23,5x) oder HOCHTIEF (30,8x) läge. Wir bekräftigen das Rating 'Kaufen'. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c290fb0714bb3c786fec1e5f07113954 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=e053ee19-065d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2274022 10.02.2026 CET/CEST °