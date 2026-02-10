Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: PORR AG - von Montega AG

10.02.2026 / 10:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu PORR AG

     Unternehmen:               PORR AG
     ISIN:                      AT0000609607

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.02.2026
     Kursziel:                  46,00 EUR (zuvor: 36,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Preview FY 2025 & Feedback HIT: Jahresziele sollten sicher erreicht worden
sein

PORR wird am 26. März den Geschäftsbericht 2025 vorlegen und dürfte Ende
Februar Vorabzahlen melden. Auf Basis positiver Meldungen aus dem
Branchenumfeld sowie unserer Eindrücke von den 15. Hamburger Investorentagen
(PORR präsentierte sich mit CFO Klemens Eiter) sehen wir keinerlei Anlass
zur Sorge, dass die Ziele für 2025 nicht erreicht worden sein sollten.
Vielmehr positionieren wir uns angesichts der erwarteten Verstetigung einer
positiven Margenentwicklung nun auch langfristig optimistischer.

Closest Peer mit starkem Jahresabschluss: Bereits Ende Januar gab mit der
STRABAG SE der österreichische Branchenprimus starke erste Eckdaten für das
abgelaufene Geschäftsjahr bekannt. So konnte die Bauleistung voraussichtlich
um rund 6% yoy auf ca. 20,4 Mrd. EUR gesteigert und die bisher
prognostizierte EBIT-Marge (>=5,0%) mit mindestens 6,5% deutlich übertroffen
werden. Maßgeblich für das höhere Ergebnis sind laut STRABAG u.a. positive
Effekte aus Großprojekten insbesondere im Infrastrukturbereich in
Deutschland und im internationalen Geschäft sowie die zum Jahresende noch
milden Witterungsverhältnisse in Deutschland, die zu einer höheren
Kapazitätsauslastung führten. Letzteres zeigt sich beispielsweise auch in
den Maschinennutzungsdaten des Baumaschinenherstellers Komatsu für Europa
(Dezember: +4,1% yoy). Wir gehen davon aus, dass diese Umstände sich auch
positiv auf den Jahresabschluss von PORR ausgewirkt haben, wenngleich ein
derart deutliches Übertreffen der Prognose u.E. hier nicht zu erwarten ist.
Die finalen ersten Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 sowie die Guidance für 2026
wird STRABAG noch in dieser Woche am 12. Februar bekannt geben, was weitere
X-Reads auf PORR ermöglichen sollte.

Q4 dürfte deutlichen Margenanstieg zeigen: Bei Erreichen der jeweiligen
Untergrenze für das Erlös- und Ergebnisziel (Umsatz: 6,2-6,3 Mrd. EUR; EBIT
180-190 Mio. EUR) dürfte PORR in Q4/25 eine operative Marge i.H.v. ca. 4,5%
(Vj.: 4,2%) bzw. ein EBIT rund 72 Mio. EUR (Vj.: 66,5 Mio. EUR) erzielt
haben. Dies wäre gleichbedeutend mit der bereits zehnten quartalsweisen
Margensteigerung (yoy) infolge und ist u.E. Ausdruck der hohen
Kostenkontrolle und fortlaufender Effizienzsteigerungen. So legte CFO Eiter
auf dem HIT auch die Zielsetzung dar, die durch Inflation und
Personaleinstellungen zuletzt gestiegene Verwaltungsaufwandsquote (2024:
7,6% vs. 2022: 6,7%) bis 2030 wieder auf ca. 7% zu senken. Dies ist u.E.
aber nur einer von vielen Faktoren, die zu sukzessiven
Profitabilitätssteigerungen bis zum Margenziel von 3,5-4,0% in 2030
beitragen sollten. Hinzu kommt etwa wachsendes Exposure bei margenstarken
Bauleistungen wie im Bau von Rechenzentren oder im Bereich Healthcare. PORR
agiert hier als One-Stop-Shop und baute diese Positionierung durch die
strategische Akquisition des Projektentwicklers für Gesundheitseinrichtungen
VAMED zuletzt weiter aus. All dies stimmt uns zuversichtlich, dass PORR
mittelfristig auf das Margenniveau der Peergroup (Ø-EBIT-Marge: 3,7%)
aufschließen und auch langfristig ein solides Margenniveau erzielen kann.
Vor diesem Hintergrund heben wir bei ansonsten unveränderten Prognosen die
Margenannahme im Terminal Value des DCF-Modells auf nach wie vor defensive
3,0% an (zuvor: 2,4%).

Fazit: Bei PORR gehen operative Erfolge und ein positives Sentiment für den
Sektor u.E. nach wie vor Hand in Hand. Nach Fortschreibung des DCF-Modells
und Anhebung der TV-Marge ermitteln wir einen neuen Fair Value von 46,00 EUR
für die Aktie (zuvor: 36,00 EUR). Bei Erreichen des Kursziels wäre PORR mit
einem KGV 2026e von 15,4x bewertet, was auf Höhe von STRABAG (Fwd.-KGV:
15,1x) und noch weit unter Peers wie Budimex (23,5x) oder HOCHTIEF (30,8x)
läge. Wir bekräftigen das Rating 'Kaufen'.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c290fb0714bb3c786fec1e5f07113954

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=e053ee19-065d-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2274022 10.02.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PORR

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News