Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kaufen

Serviceware SE - von Montega AG

10.02.2026
Einstufung von Montega AG zu Serviceware SE

     Unternehmen:               Serviceware SE
     ISIN:                      DE000A2G8X31

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      10.02.2026
     Kursziel:                  25,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

HIT-Feedback: Serviceware untermauert KI-Chance

CFO Harald Popp hat die Serviceware SE auf den 15. Hamburger Investorentagen
repräsentiert. In der Gruppenpräsentation adressierte er die aktuellen
Investorensorgen hinsichtlich der Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz
auf den Softwaresektor und verdeutlichte die Positionierung von Serviceware
als KI-Profiteur.

Tiefe Integration entkräftet KI-Risiken: Im Hinblick auf die Risiken durch
generative KI-Modelle erläuterte das Management, dass generische Modelle nur
dann einen Nutzen generieren können, wenn sie in durchgängige Datenmodellen
mit kontextueller Intelligenz eingebunden werden. Während u.E. mittelfristig
eine tiefere Integration von KI-Modellen in die Unternehmenswelt durchaus
ein Risiko für nicht-agentische Software darstellen kann, sehen wir
Serviceware hier durch die proaktiv durchgeführten Investitionen der letzten
drei Jahre hervorragend positioniert. Die Neuentwicklung einer KI-nativen
Plattformarchitektur ging deutlich über rein funktionale KI-Erweiterungen
hinaus und ermöglicht es, die relevanten Unternehmensdaten und -prozesse
inklusive eines tief integrierten Wissensmanagements innerhalb der eigenen
Plattform zu kontrollieren. Externe LLM-Modelle können so auf Basis einer
Governance-fähigen Architektur flexibel eingesetzt werden. Das ebenfalls von
manchen Marktteilnehmern gesehene Risiko von 'Vibe Coding', sprich
Eigenentwicklungen von Software durch Sprachmodelle, stufen wir als gering
ein, da diesen Lösungen oftmals die notwendige Integrationstiefe in
Drittsysteme sowie die für Unternehmen kritische Vorhersehbarkeit,
Sicherheit und regulatorische Belastbarkeit fehlt.

KI-Transformation als Treiber der Serviceware Plattform: Die zunehmende
Ablösung von Servicepersonal durch agentische Plattformen bietet für
Serviceware laut Management erhebliche Chancen. Einerseits profitiert SJJ
direkt als Anbieter einer solchen Plattform, andererseits führt die
Verlagerung von Personalbudgets in den IT-Bereich zu einem steigenden Bedarf
an IT-Financial Management. Angesichts steigender Cloud- und
Infrastrukturkosten durch zunehmende Datenabfragen gewinnt die
Kostentransparenz an Bedeutung. Mit dem einsparungsbasierten Preismodell
bietet Serviceware Neukunden hier einen risikoarmen Einstieg, da Kosten
ausschließlich im Erfolgsfall anfallen. Die Relevanz der Lösung zeigt sich
u.E. insbesondere in konjunkturell anspruchsvollen Phasen, in denen
Kostenmanagement für Unternehmen priorisiert werden. Beispielsweise
wechselten Automobilzulieferer von ihrer alten Lizenzlösung zu dem
SaaS-Angebot, um Einsparpotenziale besser zu heben.

Operative Entwicklung weiter auf Wachstumskurs: Operativ ist das Unternehmen
weiterhin erfolgreich, was sich auch in der jüngst konkretisierten bzw.
erhöhten Guidance mit +10 bis +15% Umsatzwachstum (zuvor: +5 bis +15%) und
einer angekündigten signifikanten EBITDA-Verbesserung (zuvor: leichte
Verbesserung) zeigt. Dabei profitiert Serviceware auch intern durch den
KI-Einsatz und konnte im letzten Jahr trotz zweistelligem Umsatzwachstum die
Mitarbeiterzahl reduzieren. Neue Prozesse in der Plattform, die früher ein
Consultant mehrere Tage beim Kunden erstellen musste, werden nun
automatisiert durch KI angelegt. Dies führt zwar strukturell zu geringeren
Serviceumsätzen, die in den letzten Jahren bereits von rund 20 Mio. EUR auf
11 Mio. EUR sanken, ist unseres Erachtens aber wünschenswert, da dies die
Skalierbarkeit des Softwaregeschäfts erhöht und auch umsatzseitig durch
starkes SaaS-Wachstum kompensiert werden konnte.

Fazit: In einem Umfeld, in dem viele Software-Firmen vom Kapitalmarkt
abgestraft werden, sehen wir Serviceware weiterhin als Profiteur der
KI-Transformation. Wir bestätigen entsprechend das 'Kaufen'-Votum und das
Kursziel i.H.v. 25,00 EUR.



Serviceware

