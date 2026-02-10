Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu US-Einreisebestimmungen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu US-Einreisebestimmungen:

"Die USA sind ein wunderbares Land mit gastfreundlichen Menschen. Aber alles das wird zerstört, wenn deren Regierung einen digitalen Eisernen Vorhang errichtet und Gäste wie Kriminelle behandelt. Schon bisher hat die erkennungsdienstliche Behandlung bei der US-Einreise irritiert, was aber jetzt geplant ist, ist für jeden Bürger mit Selbstachtung unannehmbar."/DP/jha

