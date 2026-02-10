Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Hongkong/Jimmy Lai
dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Hongkong/Jimmy Lai:
"Wer sich für Demokratie und Freiheit einsetzt, der hat Hongkong inzwischen verlassen. Allein rund 150 000 Bewohner der ehemaligen Kronkolonie zogen nach Großbritannien, nachdem die Proteste für Redefreiheit und Pressefreiheit niedergeknüppelt worden waren. Große Teile der Mittelschicht leben jetzt in Australien, Kanada oder den USA. Das hat seinen Preis. Singapur hat Hongkong als wichtigsten Finanzplatz in der Region in vielen Bereichen abgelöst und bleibt auf der Überholspur."/DP/jha
