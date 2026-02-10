Reisekonzern TUI sieht robuste Nachfrage bei höheren Preisen

Frankfurt, 10. Feb (Reuters) - Der Touristikkonzern TUI geht trotz etwas geringerer Buchungen von ⁠einer "robusten" Nachfrage ‍nach Urlaubsreisen im Sommer aus. Der gebuchte Umsatz des Reiseveranstalters ‌bewege sich mit einem Minus von einem Prozent im ‍Winter und zwei Prozent weniger im Sommer im erwarteten Rahmen, erklärte TUI am Dienstag. "TUI bleibt auf Wachstumskurs." Für den angepeilten Anstieg des operativen ‍Gewinns im Gesamtjahr um ⁠sieben bis zehn Prozent komme es darauf an, Synergien in allen Geschäftsfeldern zu ‍heben. Das Marktumfeld in Europa sei weiterhin wettbewerbsintensiv und konjunkturell ⁠anspruchsvoll.

Im ersten Quartal des im Oktober begonnenen Geschäftsjahres 2025/26 erzielte TUI einen Umsatz auf Vorjahresniveau von ‍4,9 Milliarden ‌Euro und verdiente operativ 77,1 Millionen Euro. Das waren 26,3 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum und das beste erste Quartal der Firmengeschichte. "Wir sind mit dem ersten Quartal zufrieden", erklärte der MDax-Konzern aus Hannover.

