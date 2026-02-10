Russland will Kommunikation über Telegram-App einschränken – Hohe Geldstrafen drohen

Moskau, 10. Feb (Reuters) - Russland will den Informationsaustausch über den Messenger-Dienst Telegram einschränken. Es würden weitere restriktive ⁠Maßnahmen ergriffen, ‍da die App fortlaufend gegen russisches Recht verstoße, kündigte die Aufsichtsbehörde Roskomnadsor am Dienstag ‌an. Zuvor hatte das Nachrichtenportal RBC berichtet, dass der Zugriff auf die ‍Plattform begrenzt und verlangsamt werde. Reuters-Reporter in Russland stellten fest, dass die App zwar noch funktionierte, das Herunterladen von Videos jedoch bereits länger dauerte.

Dem Unternehmen drohen zudem laut einem Bericht ‍der amtlichen Nachrichtenagentur RIA in acht ⁠anstehenden Gerichtsverfahren Bußgelder von bis zu 64 Millionen Rubel (rund 800.000 Euro). Hintergrund sind Vorwürfe, Telegram habe ‍Inhalte nicht gelöscht, die nach russischem Recht unzulässig seien. Telegram ist eine zentrale ⁠Kommunikationsplattform in Russland. Die von dem gebürtigen Russen Pawel Durow gegründete App wird sowohl vom Kreml und Gerichten als auch von der ‍Opposition genutzt. Auch ‌in der Ukraine ist sie weit verbreitet.

In den vergangenen Monaten hatte Moskau die Zügel bei ausländischen Tech-Plattformen angezogen. So wurde im Dezember Apples Videodienst FaceTime blockiert. Zudem fördert der Staat die Konkurrenz-App "MAX", bei der Kritiker Überwachungsmöglichkeiten befürchten. Ein Versuch Russlands, Telegram im Jahr 2018 zu blockieren, war gescheitert.

(Bericht von ⁠Maxim Rodionov, Gleb StolyarovBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)