S&P 500® - Marktbreite mit mehreren Ausrufezeichen

Anlegerinnen und Anleger auf die richtige Seite des Trends zu bringen, gehört zu den wichtigsten Aufgaben des „HSBC Daily Trading“. Was will uns besagter Trend aktuell sagen? Vergangene Woche schloss der Dow Jones® erstmals über der 50.000er-Marke – zuvor war der Transportindex mit einem neuen Allzeithoch aus der Schiebezone der letzten Jahre nach oben ausgebrochen. Gleichzeitig sendet die Marktbreite aktuell ein wichtiges Ausrufezeichen. Sowohl die Advance-/Decline-Linie für alle an der NYSE notierten Papiere, als auch das Pendant für den S&P 500® haben jüngst neue Rekordhochs erreicht. Apropos Marktbreite: Die gleichgewichtete Indexvariante des S&P 500® konnte ebenfalls bereits in „uncharted territory“ jenseits der Marke von 8.000 Punkten vorstoßen. Auffällig ist zudem die hohe Anzahl neuer 52-Wochen-Hochs. Per Saldo trägt die Mehrzahl der Titel den laufenden Aufschwung bzw. dieser gewinnt sogar nochmals an Breite. Diese Rahmenbedingungen lassen perspektivisch auf einen nachhaltigen Spurt des S&P 500® über die Marke von 7.000 Punkten hoffen. Die Tiefs bei rund 6.500 Punkten bzw. die 200-Tage-Linie (akt. bei 6.477 Punkten) dienen dagegen als strategische Absicherungen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

