Salzgitter erwartet 2026 wieder schwarze Zahlen

München, 10. Feb (Reuters) - Deutschlands zweitgrößter Stahlkonzern Salzgitter hat den Verlust im abgelaufenen Jahr stark eingedämmt und will 2026 in die schwarzen Zahlen zurückkehren. ⁠Der Verlust vor ‍Steuern fiel mit 28 (2024: minus 296) Millionen Euro geringer aus als noch im November (minus 50 bis minus 100 Millionen) befürchtet, wie ‌Salzgitter am Dienstag mitteilte. Grund dafür ist der überraschend hohe anteilige Gewinn der Hamburger Kupferhütte Aurubis ‍von 180 Millionen Euro, an der Salzgitter knapp 30 Prozent hält. Der Außenumsatz von Salzgitter lag dagegen mit 9,0 (10,0) Milliarden noch etwas unter der zuletzt eingedampften Prognose. Das operative Ergebnis sank auf 376 (445) Millionen Euro.

Auch ohne Hilfe von der Konjunktur will Salzgitter im laufenden Jahr die ‍Gewinnwende schaffen. "Die geplanten öffentlichen Investitions- und Infrastrukturprogramme führen ⁠noch nicht zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung", hieß es in der Mitteilung. Rückenwind dürften dagegen die Schutzmaßnahmen der EU für den Handel bringen. "Insgesamt rechnen wir ‍nur mit einer moderaten Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen." Trotzdem soll der Umsatz auf rund 9,5 Milliarden Euro steigen. ⁠Ein Ebitda zwischen 500 und 600 Millionen Euro soll zu einem Vorsteuergewinn von 75 bis 175 Millionen Euro führen. Aus der Prognose ausgeklammert sind aber die Effekte aus der im Oktober ‍begebenen Umtauschanleihe, mit der Salzgitter seine ‌Beteiligung an Aurubis perspektivisch abbauen kann.

Auch die geplante Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) und deren Folgen sind in den Planungen noch nicht enthalten. Salzgitter hält bisher 30 Prozent an der HKM, hat sich aber mit dem Miteigentümer Thyssenkrupp auf die Übernahme von dessen 50-Prozent-Anteil geeinigt. Auch der dritte Eigentümer, die französische Vallourec, ist bereit zu einem Verkauf. Der Stahlkocher Thyssenkrupp hatte vorher mit der Schließung der HKM gedroht, wenn er sie ⁠nicht losbekäme.

