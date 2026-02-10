Schlappe für Meta im Rechtsstreit mit Telekom - US-Riese muss zahlen

Düsseldorf, 10. Feb (Reuters) - Der US-Techgigant Meta hat im juristischen Streit mit der Deutschen Telekom ⁠um Telekom-Dienstleistungen ‍eine Niederlage erlitten. Die Telekom verlange zu Recht von der Edge Network ‌Services Ltd, einem Meta-Tochterunternehmen, mehr als 30 Millionen Euro Vergütung ‍für von ihr erbrachte Leistungen, teilte das Oberlandesgericht Düsseldorf am Dienstag mit. Die Telekom hatte gegenüber Edge Network für einen Zeitraum von mehr als drei Jahren Vergütungsansprüche ‍in Millionenhöhe auf Grundlage der ⁠von ihr erstellten Abrechnungen geltend gemacht. Dabei ging es um Daten für Anwendungen wie ‍Facebook, WhatsApp oder Instagram. Edge hatte bestritten, dass das Unternehmen für die ⁠Leistungen zahlen müsse - es habe keinen Vertrag mit der Telekom gegeben. Das Gericht sah dies nun anders.

Beide Parteien hatten ‍bereits vor ‌dem Landgericht Köln um die Zahlungen gerungen. Das Oberlandesgericht bestätigte nun die Entscheidung des Landgerichts. Eine Revision ließ der Senat in Düsseldorf nicht zu. Dagegen kann Edge Network Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof erheben.(Aktenzeichen: VI-6 U 3/24)

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)